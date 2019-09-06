Эксперт прокомментировала решение одобрить законопроект об отсрочке брексита

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Кирилл Горшенин
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева прокомментировала RT решение палаты лордов британского парламента одобрить законопроект о переносе брексита при отсутствии сделки с ЕС.
Эксперт прокомментировала решение одобрить законопроект об отсрочке брексита
  • Reuters

«Прежде всего законопроект из палаты лордов должен вернуться в палату общин, а затем должен быть направлен монарху на утверждение. На это должно уйти ещё несколько дней. До приостановки работы парламента законопроект должен быть утверждён», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что это решение противоречит намерениям премьер-министра Бориса Джонсона, который считает принятие подобного закона подрывом переговорных позиций Британии.

Ранее палата лордов британского парламента одобрила законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 января 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.

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