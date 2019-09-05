ЕК заявила о готовности ЕС изучить возможность переноса даты брексита
- Reuters
«27 стран примут решение о переносе, если поступит официальный запрос от Лондона, в частности, с указанием причины этого», — цитирует её ТАСС.
Ранее палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 января 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.
В марте кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских парламентариев по ситуации с брекситом.