ЕК заявила о готовности ЕС изучить возможность переноса даты брексита

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Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева заявила, что страны — члены Европейского союза готовы изучить возможность переноса даты брексита, если Великобритания направит соответствующий запрос.
ЕК заявила о готовности ЕС изучить возможность переноса даты брексита
  • Reuters

«27 стран примут решение о переносе, если поступит официальный запрос от Лондона, в частности, с указанием причины этого», — цитирует её ТАСС.

Ранее палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 января 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.

В марте кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских парламентариев по ситуации с брекситом.

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