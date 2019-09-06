В Британии одобрили законопроект об отсрочке брексита

Палата лордов британского парламента одобрила законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 января 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.

Reuters

Об этом сообщает Sky News. «Законопроект, блокирующий возможность брексита без сделки с ЕС 31 октября, был одобрен палатой лордов», — указывает телекомпания. Чтобы документ официально стал законом, его должна одобрить и подписать британская королева. Ранее палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке брексита. 5 сентября представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева заявила, что страны — члены Европейского союза готовы изучить возможность переноса даты брексита, если Великобритания направит соответствующий запрос. В марте кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских парламентариев по ситуации с брекситом.