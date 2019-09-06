В Британии одобрили законопроект об отсрочке брексита
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
«Законопроект, блокирующий возможность брексита без сделки с ЕС 31 октября, был одобрен палатой лордов», — указывает телекомпания.
Чтобы документ официально стал законом, его должна одобрить и подписать британская королева.
Ранее палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке брексита.
5 сентября представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева заявила, что страны — члены Европейского союза готовы изучить возможность переноса даты брексита, если Великобритания направит соответствующий запрос.
В марте кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских парламентариев по ситуации с брекситом.