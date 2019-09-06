«Шансы на выход возрастут»: почему Шотландия настаивает на новом референдуме о независимости от Великобритании

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что будет добиваться в 2020 году второго референдума о независимости. Первый состоялся в 2014 году и закончился поражением сторонников отделения от Великобритании. Сейчас ситуация изменилась: согласно опросам общественного мнения, большинство шотландцев выступают за независимость. Эксперты считают, что проведение нового референдума зависит от властей Великобритании и их способности решить проблему брексита, а так же от готовности Евросоюза принять в свой состав Шотландию.

В Шотландии готовится новый референдум о независимости. Об этом в интервью немецкой газете Die Welt сообщила глава автономии Никола Стёрджен. В ответ на вопрос, спросят ли шотландцев о том, хотят ли они отделиться от Великобритании, первый министр сказала: «Да, уже в следующем году».

«Я думаю, и опросы это тоже показывают, что шотландцы хотят быть независимыми. Мы были основными противниками выхода из ЕС без сделки. Мне как первому министру Шотландии очень неприятно, что нашу судьбу определяли без нас. Намного лучше контролировать ситуацию самостоятельно, и так будет, когда мы получим независимость», — отметила она.

Также по теме «Восемь столетий притеснений»: как Ирландия боролась за независимость от Великобритании 70 лет назад Ирландия вышла из состава Британского Содружества и окончательно обрела независимость. Англо-нормандские войска впервые...

Стёрджен возглавляет Шотландскую национальную партию (ШНП), которая имеет большинство в парламенте автономии и вот уже много лет последовательно выступает за отделение от Великобритании. Предыдущая попытка обрести независимость была предпринята в сентябре 2014 года. На референдуме 55% жителей автономии, имеющих право голоса, высказались против отделения от Великобритании. По итогам плебисцита в отставку ушёл первый министр Шотландии Алекс Сэлмонд. Его преемник Никола Стёрджен обещала продолжить курс на независимость.

О необходимости отделения от Великобритании сторонники ШНП снова заговорили после референдума о выходе Соединённого Королевства из ЕС в 2016 году. Шотландцы, в отличие от большинства британцев, высказались против выхода из Евросоюза. ШНП утверждает, что воля народа Шотландия должна быть выполнена, даже если для этого придётся покинуть Великобританию.

Стёрджен против Джонсона

О том, что в случае выхода Соединённого Королевства из ЕС возможен новый референдум о независимости Шотландии, Стёрджен заявляла неоднократно. Однако конкретный срок его проведения она назвала впервые.

В интервью Die Welt глава шотландской автономии прямо связала это с намерением нового главы британского правительства Бориса Джонсона осуществить так называемый жёсткий брексит— выход страны из Евросоюза к 31 октября без каких-либо условий с Брюсселем.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с Николой Стерджен в Шотландии

© Russell Cheyne

Ещё в декабре 2016 года Стёрджен представила в шотландский парламент 50-страничный план «Место Шотландии в Европе». В нём подчёркивается, что даже в случае выхода Великобритании из ЕС для экономики автономии будет предпочтительно сохранение доступа на общеевропейский рынок и безвизового режима с Евросоюзом. В случае жёсткого брексита этих возможностей Шотландия будет лишена.

Данные опросов общественного мнения показывают, что настроения шотландских избирателей с момента референдума 2014 года существенно изменились. Так, согласно опросу, проведенному в августе социологической службой лорда Эшкрофта, впервые за два года количество шотландцев, выступающих независимость превысило число противников отделения от Великобритании (52% против 48%).

«Конечно мы говорим о небольшом перевесе. Но брексит — это тоже результат небольшого перевеса сторонников выхода из ЕС на референдуме 2016 года», — сказала в беседе с RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

Она отмечает, что шотландцев пугает неопределённость, которая может последовать за выходом Великобритании из Евросоюза.

«Разрыв многовековых связей с Англией, конечно, тоже не радует. Но этот страх — меньше страха перед перспективой серьёзных экономических потерь, связанных с выходом из общего европейского рынка, в который Шотландия достаточно сильно интегрирована», — говорит эксперт.

Вместе с тем аналитики считают, что Стёрджен, называя конкретные сроки референдума, слишком торопит события. Согласно британскому законодательству, такого рода волеизъявление возможно только с согласия Лондона. В 2012 году тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и Алекс Сэлмонд сумели достичь договорённости о референдуме и назвали его срок: 2014 год.

«Сейчас сложно понять, разрешит ли британский парламент ещё раз высказаться Шотландии о своей независимости. Конечно, не исключено, что санкция на новый референдум будет дана. Однако все понимают отличия ситуации 2014 года от нынешней. Сейчас вероятность того, что Шотландия выйдет из Великобритании существенно выше, чем пять лет назад», — сказал в беседе с RT доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

Нейтральная позиция

Эксперты подчёркивают, что в данный момент вопрос о независимости Шотландии решается отнюдь не в Эдинбурге и не местными властями.

«Представим, что в Лондоне будет сохраняться такой же хаос, как сейчас, и выход из ЕС будет реализовываться по жёсткому сценарию. В этом случае число шотландцев, выступающих за независимость и, следовательно, за сохранение в составе Евросоюза может вырасти настолько, что их не получится игнорировать. Тогда шансы на выход Шотландии из Великобритании возрастут», — отмечает Тэвдой-Бурмули.

В Шотландии не забывают о том, что их страна была когда-то отдельным королевством

AFP

© Andy Buchanan

Если жёсткого брекcита получится избежать, у шотландцев будет меньше мотивации для того, чтобы выйти из Великобритании, считает эксперт.

Следует отметить, что Стёрджен в том же интервью Die Welt достаточно критически высказывается о британском премьер-министре Борисе Джонсоне. Она опасается, что британское правительство будет блокировать референдум о независимости Шотландии и характеризует такого рода действия как недопустимые и не демократичные.

«Я бы с удовольствием согласилась на новые выборы и на отставку правительства», — сказала Стёрджен.

Она подчёркивает, что вопрос о перевыборах в парламент был не актуален только на этой неделе, так как сейчас главное — не допустить неконтролируемого выхода страны из ЕС.

«Но в перспективе я хочу новых выборов, чтобы голос шотландских граждан услышали — не только в связи с их отрицательным отношением к брекситу, но и по поводу будущего самой Шотландии», — подчеркнула первый министр.

Со Стёрджен, однако, не согласны ведущие политики королевства. Лейбористская партия и другие противники курса Бориса Джонсона договорились не поддерживать проведение досрочных парламентских выборов до 31 октября, даты выхода страны из ЕС, передает британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники в рядах оппозиции.

Ранее Джонсон сам предложил переизбрать парламент. Он даже назвал дату новых выборов: 15 октября. Так он отреагировал на решение палаты общин британского парламент принять законопроект, согласно которому выход страны из ЕС должен быть отсрочен на три месяца, если до 31 октября не удастся достичь соглашения с Евросоюзом.

Эксперты также считают, что перспективы нового референдума о независимости Шотландии зависят от позиции, которую займёт Евросоюз. Сейчас многих сторонников отделения от Великобритании сдерживают опасения того, что, выйдя из Соединённого Королевства, Эдинбург останется за бортом ЕС.

«Формально Брюссель не приветствует любое сепаратистское движение. Процесс отделения какой-либо территории, как известно из истории, бывает сопряжён с войнами и кровопролитием. Поэтому изменение границ в Европе воспринимается чиновниками ЕС как нечто ужасное. Но с учётом того, какую позицию заняла Великобритания, Брюссель может прислушаться к мнению Шотландии. ЕС не сможет отказаться от шотландцев, потому что они являются европейской нацией, активно участвуют во всех основных процессах», — предполагает Ерёмина.

Тэвдой-Бурмули считает, что ЕС будет подчёркнуто занимать нейтральную позицию в отношении внутренних дел Великобритании и не будет подавать каких-либо намёков Шотландии о том, что в случае независимости эта страна будет принята в Евросоюза.

«Конечно, если референдум о независимости состоится и его выиграют сторонники отделения, они первым делом обратятся в ЕС с просьбой о приёме туда своей страны. Тогда Евросоюз окажется в непростой ситуации. С одной стороны, Брюссель заинтересован в Шотландии. С другой — любой приём новых членов в ЕС должен быть согласован всеми странами Евросоюза. Тогда могут возникнуть вопросы, скажем, у Испании. Ведь если будет позволено отделиться и остаться в Евросоюзе Шотландии, кто гарантирует, что тем же путём не последует Каталония?» — подытожил эксперт.