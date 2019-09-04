Джонсон предложил провести досрочные выборы в парламент Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил провести досрочные парламентские выборы в стране 15 октября. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Британский премьер назвал «очень печальным» тот факт, что представители палаты общин британского парламента проголосовали за законопроект об отсрочке брексита на три месяца, если не будет заключена сделка.

«Теперь должны быть проведены выборы во вторник, 15 октября», — заявил он.

Ранее палата общин парламента Великобритании одобрила в третьем чтении законопроект об отсрочке выхода королевства из ЕС на три месяца, до 31 декабря 2020 года, в случае если не будет принято соглашение с Евросоюзом по брекситу.