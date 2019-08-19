Нехватка продуктов, лекарств и топлива: как в Великобритании оценивают возможные последствия «жёсткого» брексита

В случае выхода из Евросоюза без соглашения Великобритания может столкнуться с нехваткой продовольствия, топлива и лекарств, а также c другими проблемами, сообщают британские СМИ со ссылкой на правительственный доклад. Как отмечают эксперты, публикация вызвана внутриполитической борьбой, которая сопровождается давлением на премьер-министра Бориса Джонсона со стороны оппозиционных партий. Глава правительства ранее заявлял, что выведет Британию из ЕС по «жёсткому» сценарию 31 октября, если не достигнет соглашения с Брюсселем. В свою очередь, представитель либеральных демократов Том Брейк заявил, что выход из состава Евросоюза без сделки создаст в стране «условия военного времени».

В случае выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения с Брюсселем (так называемый «жёсткий брексит») в стране могут наступить перебои с жизненно важными ресурсами. Об этом говорится в правительственном докладе Operation Yellowhammer («Операция Йеллоухаммер»), который опубликовала газета The Sunday Times.

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Утверждается, что этот отчёт был подготовлен кабинетом министров для выяснения степени готовности Великобритании к выходу из состава Евросоюза без принятия какого-либо соглашения, которое бы регламентировало новый порядок торгово-экономических отношений Лондона и ЕС.

Напомним, что новый британский премьер-министр Борис Джонсон неоднократно говорил о том, что он готов вывести Британию из Евросоюза по «жёсткому» сценарию, и больше не будет затягивать этот процесс. Соединённое Королевство должно было покинуть состав Евросоюза 29 марта 2019 года — через два года после подачи письменного уведомления. Однако правительство Терезы Мэй трижды не смогло согласовать проект соглашения с ЕС с британскими парламентариями, что в итоге привело к её отставке.

В досье Operation Yellowhammer говорится, что в случае выхода без соглашения Великобритания может столкнуться с проблемами со снабжением продовольствием, топливом и медикаментами первой необходимости. В документе также отмечается, что бизнес и граждане страны не готовы ни к одному из возможных сценариев выхода из ЕС.

Проблемы с поставками лекарств и продовольствия возникнут из-за задержек на французской таможне — в докладе говорится, что с ними столкнутся до 85% грузовых транспортных средств. Задержки к проблемам с появлением на прилавках свежих продуктов, и соответственно, к росту цен на продовольствие, утверждается в документах.

В том случае если британские власти отменят пошлины на импорт бензина, это может привести к закрытию двух нефтеперерабатывающих заводов, утверждают авторы документа. В результате 2 тыс. человек лишатся работы, что может вызвать забастовки.

Также ожидаются серьёзные задержки в работе морских портов и аэропортов, что также скажется на способности Британии снабжать себя товарами и ресурсами первой необходимости.

Первые месяцы после брексита будут действительно сложными, отметил в разговоре с RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Джонсону нужно будет быстро перезаключить соглашения с Европейским союзом. Напряжение будет серьёзное, но в принципе инвесторы уже подготовились к такому варианту развитию событий. «Хороших» вариантов выхода у правительства Великобритании не осталось в принципе», — пояснил он.

Контейнеровоз в порту Саутгемптон, Великобритания

Reuters

© Peter Nicholls

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, к концу света, который описывается в этом документе, брексит не приведёт.

«Это «страшилка» для Евросоюза, публикация которой рассчитана на то, чтобы Брюссель смягчил свою позицию. Отрицательные последствия у жёсткого брексита, конечно, будут, но будут они и для Европы», — отметил эксперт.

Брутер напомнил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал Великобритании новую «замечательную» торговую сделку, и с приходом Джонсона ожидается переориентация Соединённого Королевства на США в экономическом и политическом плане.

«Британия и так давно является политической колонией США, а теперь это будет оформлено и документально. Лондону не нужно будет связывать себя обязательствами с какими-либо континентальными проектами. Да, жёсткий брексит — это серьёзно, но апокалипсиса он не вызовет», — подчеркнул он.

Реакция британских политиков

В политических кругах Британии публикация доклада газетой The Sunday Times вызвала предсказуемую реакцию — противники выхода из ЕС используют его как подтверждение своих наихудших прогнозов, тогда как сторонники брексита призывают не нагнетать обстановку.

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Так, представитель либеральных демократов Том Брейк заявил, что выход из состава ЕС без сделки создаст в стране «условия военного времени».

«Люди ужаснутся от того, что Борис Джонсон и консерваторы готовы реализовать план, который приведёт к нехватке медикаментов, продовольствия и топлива. Во время агитационной кампании в преддверии референдума Борис Джонсон обещал совсем не это. Брексит всю страну поставил в унизительное положение», — приводит его слова газета Daily Mirror.

В ответ министр энергетики Кваси Квартенг в правительстве Джонсона заявил, что 31 октября правительство будет «в полной мере готово к выходу без соглашения».

«Я считаю, что среди населения пытаются посеять страх, и многие люди поддаются запугиванию и тому подобному. Мы должны подготовиться к выходу без соглашения. Премьер-министр Тереза Мэй создала Министерство по вопросам выхода из ЕС и прошлым летом обозначила его мандат как подготовка к выходу без сделки, на чём мы и были сосредоточены», — цитирует министра издание Daily Mail.

По его словам, 31 октября Великобритания будет «полностью готова к выходу без соглашения».

В свою очередь, бывшие члены кабинета министров, консерваторы Иэн Данкан Смит и Оуэн Патерсон заявили, что утечка документов по «Операции Йеллоухаммер» — свидетельство «заговора истеблишмента с целью посеять ужас в сердцах людей».

«Один тот факт, что данный документ журналисты «нашли» в пабе в районе Вестминстер, уже всё говорит об этом продолжающемся заговоре истеблишмента с целью посеять ужас в сердцах людей. Необходимо положить конец подобным злоупотреблениям на госслужбе», — отмечается в совместном заявлении политиков.

Шанс для оппозиции

Напряжённой ситуацией вокруг выхода Британии из ЕС могут воспользоваться политические противники Бориса Джонсона и Консервативной партии. Так лидер лейбористов Джереми Корбин 14 августа заявил, что вынесет на голосование вотум недоверия кабинету Джонсона, чтобы предотвратить «катастрофический» выход из ЕС без соглашения.

Джереми Корбин

Reuters

© Simon Dawson

Парламентское преимущество Джонсона составляет всего один голос, что делает его уязвимым перед вотумом недоверия. В случае успеха Корбин пообещал сформировать «переходное правительство», которое добьется от Брюсселя новой отсрочки по брекситу, а затем проведёт новые парламентские выборы.

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Появление досье вызвано внутриполитической борьбой, которая в том числе сопровождается давлением со стороны Лейбористов, считает Дмитрий Абзалов.

«Оппозиция в лице лейбористов и Корбина хочет запугать избирателей таким «жёстким» брекситом и инициировать второй референдум. Но этот вариант также будет катастрофичным, поскольку фактически игнорирует запрос населения на выход из ЕС», — отметил эксперт.

Абзалов подчеркнул, что «Консервативная партия сейчас хочет побыстрее выйти из состава Евросоюза, а потом уже как можно быстрее пересмотреть отношения с Европой, для чего также запугивает Брюссель последствиями «жёсткого» брексита».

Кроме того, Корбин готовит вынесение вотума недоверия правительству и для того, чтобы его поддержали и консерваторы, у которых есть необходимые голоса, нужно напугать их умеренную часть, добавил эксперт.

Тема проведения повторного референдуме о выходе из состава ЕС не стоит на повестке дня, поскольку это поставит под вопрос статус уже принятого решения, отметил Брутер.

«Если решение о выходе соответствует волеизъявлению избирателей, никакого повторного волеизъявления быть не может», — подчеркнул эксперт.

Корбин и лейбористы могут вынести вотум недоверия правительству, но даже те консерваторы, которые не одобряют намерение Джонсона провести жёсткий брексит, не поддержат этот вотум, подчеркнул Брутер.

«Поэтому главный адресат публикации доклада — это Евросоюз. Джонсон хочет выторговать дополнительные бонусы, которые позволят ему принять решение о том, что «жёсткого» брексита всё-таки не будет. Но, учитывая характер еврочиновников и ситуацию в самом ЕС, они не могут пойти на уступки», — считает аналитик.

По мнению Брутера, «новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не имеет такого же опыта сложных переговоров как и её предшественник Жан-Клод Юнкер, и её возможности гораздо меньше».

«Джонсон хочет убедить всех в том, что если Европа не пойдёт на уступки, то другого выхода у него просто нет», — заключил эксперт.