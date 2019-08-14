Внеплановое торможение: как брексит может повлиять на автомобильный сектор Великобритании

Экономические показатели Великобритании ухудшаются вслед за общим спадом промышленного производства в Европе и замедлением роста глобальной экономики. Однако наибольшие опасения экспертов вызывает перспектива «жёсткого» брексита. Такая ситуация может нанести серьёзный урон автопроизводителям королевства — в отрасли уже наблюдается падение продаж и производства.

Неопределённость с брекситом сказывается не в пользу экономики Великобритании. По данным управления национальной статистики, ВВП страны во втором квартале упал на 0,2%. Согласно данным британского Национального института экономических и социальных исследований, экономика королевства с апреля находится в рецессии.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что брексит состоится 31 октября даже без сделки. В этом случае аналитики ожидают болезненного экономического спада в III квартале.

Дело в том, что брексит без сделки может сильно ударить по автопроизводству — одной из ключевых отраслей британской экономики, на которую приходится 14% экспорта страны. По данным Британского общества производителей и продавцов автомобилей, 80% автопродукции государства идёт на экспорт и лишь 20% — на внутреннее пользование. Импортёрами британских автомобилей на сегодняшний день являются более 160 стран мира. Подавляющее большинство поставок (57%) направлено в страны ЕС.

Рыночное падение

В Великобритании за первую половину 2019 года было произведено около 667 тыс. автомобилей — это на 20,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Падение производства фиксируется уже 13-й месяц подряд. Причём спад наблюдается и в сегменте ключевых автомобильных запчастей. Например, за первое полугодие 2019 года было произведено на 10% меньше двигателей, чем за первую половину 2018 года. Такие данные приводит британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Сократился и автомобильный рынок. За июль было зарегистрировано 157 тыс. автомобилей — это на 4,1% меньше, чем за июль 2018 года, и наименьший июльский показатель с 2012 года. Что касается первых шести месяцев 2019 года, то за это время было зарегистрировано 1 млн 426 тыс. автомобилей — это на 3,5% меньше, чем за первое полугодие 2018 года. Падение показателя происходит уже пятый месяц подряд. В сообщении SMMT подчёркивается, что доверие бизнеса и потребителей подорвано экономической и политической неопределённостью.

При этом растёт спрос на автомобили с низким уровнем выбросов. В июле 2019 года спрос на гибридные автомобили увеличился на 34,2% по сравнению с июлем 2018 года. На электромобили с аккумуляторными источниками питания — на 158,1%.

Исполнительный директор Британского общества производителей и продавцов автомобилей Майк Хоуз отметил влияние нового стандарта WLTP для определения выбросов выхлопных газов и связанного с ним дизельного скандала, когда крупным автопроизводителям пришлось отзывать свои машины и платить штрафы за сокрытие данных о загрязнении.

Рост спроса на электромобили требует от производителей увеличения инвестиций в развитие новых технологий. Однако эксперты отмечают негативное влияние нынешней неопределённой ситуации по брекситу на возможность таких вложений. В разговоре с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев заметил, что уже сейчас существенно сократились объемы инвестиций в автомобильной отрасли.

«Компании вынуждены тратить деньги на подготовку к форс-мажорным последствиям вместо того, чтобы развивать производство», — подчеркнул Короев.

По данным SMMT, на смягчение возможных последствий брексита уже потрачено около 330 млн фунтов, а объём инвестиций в развитие новых технологий автомобильного сектора сократился на 70%.

Надежда на сделку

Майк Хоуз указал на сильную связь Великобритании с рынком ЕС. Разрушение налаженных цепочек поставок и высокие тарифы нанесут сильный урон одной из ключевых отраслей королевства.

Альберт Короев считает торговые соглашения Великобритании как члена ЕС с другими странами важным фактором влияния на поставки британских автомобилей за рубеж.

«Брексит приведёт к росту таможенных издержек — не только стоимостных, но и временных, что в конечном счёте ведет к нарушениям в цепочке поставок и снижению доли рынка», — пояснил эксперт.

Одни из важнейших партнёров Великобритании в автопроизводстве — японские автоконцерны. В 1986 году Nissan стал первой из компаний, открывшей свой завод в Англии. Следом пришли и другие крупные производители — Honda и Toyota. Великобритания стала для них «воротами» на рынок Евросоюза.

Однако сейчас японцы планируют покинуть Британию. По информации Еврокомиссии, страна уже подписала соглашение о свободной торговле с ЕС, и с 2019 года японским автоконцернам стало проще экспортировать свои машины в Европу.

По информации газеты Guardian, Nissan сейчас планирует отказаться от производства модели внедорожника X-Trail на своём заводе в Англии. Французский Peugeot также сообщил о возможном сворачивании производства автомобилей Opel и Vauxhall в случае жёсткого брексита.

Майк Хоуз надеется на развитие английских электромобилей. Так, например, Jaguar Land Rover объявил о начале производства новой линейки электрокаров. Однако этого может быть недостаточно, чтобы избежать потерь от брексита. Хоуз обратился к Борису Джонсону с просьбой принять меры по защите автосектора в расчёте на сделку и специальные условия для британских автопроизводителей.

Опрошенные RT эксперты также связали дальнейшую судьбу производства машин в Великобритании с государственной поддержкой отрасли.