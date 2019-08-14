Внеплановое торможение: как брексит может повлиять на автомобильный сектор Великобритании
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Неопределённость с брекситом сказывается не в пользу экономики Великобритании. По данным управления национальной статистики, ВВП страны во втором квартале упал на 0,2%. Согласно данным британского Национального института экономических и социальных исследований, экономика королевства с апреля находится в рецессии.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что брексит состоится 31 октября даже без сделки. В этом случае аналитики ожидают болезненного экономического спада в III квартале.
Дело в том, что брексит без сделки может сильно ударить по автопроизводству — одной из ключевых отраслей британской экономики, на которую приходится 14% экспорта страны. По данным Британского общества производителей и продавцов автомобилей, 80% автопродукции государства идёт на экспорт и лишь 20% — на внутреннее пользование. Импортёрами британских автомобилей на сегодняшний день являются более 160 стран мира. Подавляющее большинство поставок (57%) направлено в страны ЕС.
Рыночное падение
В Великобритании за первую половину 2019 года было произведено около 667 тыс. автомобилей — это на 20,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Падение производства фиксируется уже 13-й месяц подряд. Причём спад наблюдается и в сегменте ключевых автомобильных запчастей. Например, за первое полугодие 2019 года было произведено на 10% меньше двигателей, чем за первую половину 2018 года. Такие данные приводит британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
Сократился и автомобильный рынок. За июль было зарегистрировано 157 тыс. автомобилей — это на 4,1% меньше, чем за июль 2018 года, и наименьший июльский показатель с 2012 года. Что касается первых шести месяцев 2019 года, то за это время было зарегистрировано 1 млн 426 тыс. автомобилей — это на 3,5% меньше, чем за первое полугодие 2018 года. Падение показателя происходит уже пятый месяц подряд. В сообщении SMMT подчёркивается, что доверие бизнеса и потребителей подорвано экономической и политической неопределённостью.
При этом растёт спрос на автомобили с низким уровнем выбросов. В июле 2019 года спрос на гибридные автомобили увеличился на 34,2% по сравнению с июлем 2018 года. На электромобили с аккумуляторными источниками питания — на 158,1%.
Исполнительный директор Британского общества производителей и продавцов автомобилей Майк Хоуз отметил влияние нового стандарта WLTP для определения выбросов выхлопных газов и связанного с ним дизельного скандала, когда крупным автопроизводителям пришлось отзывать свои машины и платить штрафы за сокрытие данных о загрязнении.
Рост спроса на электромобили требует от производителей увеличения инвестиций в развитие новых технологий. Однако эксперты отмечают негативное влияние нынешней неопределённой ситуации по брекситу на возможность таких вложений. В разговоре с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев заметил, что уже сейчас существенно сократились объемы инвестиций в автомобильной отрасли.
«Компании вынуждены тратить деньги на подготовку к форс-мажорным последствиям вместо того, чтобы развивать производство», — подчеркнул Короев.
По данным SMMT, на смягчение возможных последствий брексита уже потрачено около 330 млн фунтов, а объём инвестиций в развитие новых технологий автомобильного сектора сократился на 70%.
Надежда на сделку
Майк Хоуз указал на сильную связь Великобритании с рынком ЕС. Разрушение налаженных цепочек поставок и высокие тарифы нанесут сильный урон одной из ключевых отраслей королевства.
Альберт Короев считает торговые соглашения Великобритании как члена ЕС с другими странами важным фактором влияния на поставки британских автомобилей за рубеж.
«Брексит приведёт к росту таможенных издержек — не только стоимостных, но и временных, что в конечном счёте ведет к нарушениям в цепочке поставок и снижению доли рынка», — пояснил эксперт.
Одни из важнейших партнёров Великобритании в автопроизводстве — японские автоконцерны. В 1986 году Nissan стал первой из компаний, открывшей свой завод в Англии. Следом пришли и другие крупные производители — Honda и Toyota. Великобритания стала для них «воротами» на рынок Евросоюза.
Однако сейчас японцы планируют покинуть Британию. По информации Еврокомиссии, страна уже подписала соглашение о свободной торговле с ЕС, и с 2019 года японским автоконцернам стало проще экспортировать свои машины в Европу.
По информации газеты Guardian, Nissan сейчас планирует отказаться от производства модели внедорожника X-Trail на своём заводе в Англии. Французский Peugeot также сообщил о возможном сворачивании производства автомобилей Opel и Vauxhall в случае жёсткого брексита.
Майк Хоуз надеется на развитие английских электромобилей. Так, например, Jaguar Land Rover объявил о начале производства новой линейки электрокаров. Однако этого может быть недостаточно, чтобы избежать потерь от брексита. Хоуз обратился к Борису Джонсону с просьбой принять меры по защите автосектора в расчёте на сделку и специальные условия для британских автопроизводителей.
Опрошенные RT эксперты также связали дальнейшую судьбу производства машин в Великобритании с государственной поддержкой отрасли.
«Времени для принятия решения остаётся все меньше, а конструктивных шагов предпринято пока немного. После брексита можно будет вести переговоры о том, чтобы пошлины ЕС не касались английских автомобилей. Однако Британии нужно начинать действовать уже сегодня, так как брексит без сделки грозит производителям появлением новых трудностей, например, составлением новых цепочек производства, налаживанием линий поставок уже без поддержки открытого рынка ЕС», — подчеркнул в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.