СМИ: Британцы потратили около £4 млрд на закупки в преддверии брексита

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Британцы потратили порядка £4 млрд на подготовку к выходу Великобритании из ЕС и закупку товаров, в том числе продуктов питания и лекарств, пишет The Guardian со ссылкой на исследование.
СМИ: Британцы потратили около £4 млрд на закупки в преддверии брексита
  • Reuters
  • © Toby Melville

Как отмечает газета, каждый пятый британец занимается закупкой товаров, а около 800 тыс. человек потратили на подготовку к брекситу более £1 тыс.

Ранее в Национальной статистической службе Британии сообщили, что ВВП страны во II квартале 2019 года сократился на 0,2% впервые с 2012-го.

Как сообщалось 1 августа, Минфин Британии выделит дополнительно более £2 млрд на подготовку выхода страны из Европейского союза без соглашения.

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