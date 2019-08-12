СМИ: Британцы потратили около £4 млрд на закупки в преддверии брексита

Британцы потратили порядка £4 млрд на подготовку к выходу Великобритании из ЕС и закупку товаров, в том числе продуктов питания и лекарств, пишет The Guardian со ссылкой на исследование.

Как отмечает газета, каждый пятый британец занимается закупкой товаров, а около 800 тыс. человек потратили на подготовку к брекситу более £1 тыс.

Ранее в Национальной статистической службе Британии сообщили, что ВВП страны во II квартале 2019 года сократился на 0,2% впервые с 2012-го.

Как сообщалось 1 августа, Минфин Британии выделит дополнительно более £2 млрд на подготовку выхода страны из Европейского союза без соглашения.