ВВП Великобритании сократился на 0,2% впервые за семь лет

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ВВП Великобритании во II квартале 2019 года сократился на 0,2% впервые с 2012-го, пишет Bloomberg со ссылкой на данные британской Национальной статистической службы.
ВВП Великобритании сократился на 0,2% впервые за семь лет
  • © Christophe Bluntzer/Impact Photos
  • globallookpress.com

Причиной снижения ВВП мог послужить тот факт, что многие фирмы исчерпали свой запас, «созданный раньше первоначального срока брексита — 29 марта», пишет агентство.

Экономика также могла пострадать из-за автозаводов, перенёсших летние приостановки для технического обслуживания на апрель для избежания угроз перебоев с поставками, говорится в публикации.

В июне ЕК рекомендовала готовиться к брекситу без соглашения.

При этом Борис Джонсон заявил, что брексит со сделкой станет возможен, если ЕС сам пойдёт на компромисс.

Как сообщалось 1 августа, Минфин Британии выделит дополнительно более £2 млрд на подготовку выхода страны из Европейского союза без соглашения.

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