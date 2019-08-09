ВВП Великобритании сократился на 0,2% впервые за семь лет
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Причиной снижения ВВП мог послужить тот факт, что многие фирмы исчерпали свой запас, «созданный раньше первоначального срока брексита — 29 марта», пишет агентство.
Экономика также могла пострадать из-за автозаводов, перенёсших летние приостановки для технического обслуживания на апрель для избежания угроз перебоев с поставками, говорится в публикации.
В июне ЕК рекомендовала готовиться к брекситу без соглашения.
При этом Борис Джонсон заявил, что брексит со сделкой станет возможен, если ЕС сам пойдёт на компромисс.
Как сообщалось 1 августа, Минфин Британии выделит дополнительно более £2 млрд на подготовку выхода страны из Европейского союза без соглашения.