ЕК рекомендовала готовиться к брекситу без соглашения

Еврокомиссия не исключает варианта выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, говорится в обнародованных в среду, 12 июня, материалах ЕК.

«В свете сохраняющейся неопределённости в Великобритании относительно ратификации соглашения о выходе... и общей внутриполитической ситуации сценарий «без сделки» 1 ноября 2019 года в значительной степени остаётся возможным (хотя и нежелательным) результатом», — говорится в заявлении.

В ЕК напомнили, что «все заинтересованные стороны обязаны подготовиться ко всем сценариям».

В конце апреля представитель ЕК Мина Андреева заявила, что Европейский союз не будет пересматривать соглашение об условиях выхода Великобритании из объединения.

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.