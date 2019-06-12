ЕК рекомендовала готовиться к брекситу без соглашения

Короткая ссылка
Еврокомиссия не исключает варианта выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, говорится в обнародованных в среду, 12 июня, материалах ЕК.
ЕК рекомендовала готовиться к брекситу без соглашения
  • Reuters

«В свете сохраняющейся неопределённости в Великобритании относительно ратификации соглашения о выходе... и общей внутриполитической ситуации сценарий «без сделки» 1 ноября 2019 года в значительной степени остаётся возможным (хотя и нежелательным) результатом», — говорится в заявлении.

В ЕК напомнили, что «все заинтересованные стороны обязаны подготовиться ко всем сценариям».

В конце апреля представитель ЕК Мина Андреева заявила, что Европейский союз не будет пересматривать соглашение об условиях выхода Великобритании из объединения.

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить