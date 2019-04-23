ЕК: Евросоюз исключает возможность пересмотра соглашения по брекситу

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Представитель Европейской комиссии (ЕК) Мина Андреева заявила, что Европейский союз не будет пересматривать соглашение об условиях выхода Великобритании из объединения.
ЕК: Евросоюз исключает возможность пересмотра соглашения по брекситу
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Как говорится в итоговом документе саммита ЕС от 10 апреля, любой пересмотр соглашения исключается, потому что это лучшая и единственно возможная сделка», — сказала она.

Она также добавила, что в настоящий момент Брюссель и Лондон не ведут никаких переговоров по поводу брексита.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран — членов ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита.

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