ЕК: Евросоюз исключает возможность пересмотра соглашения по брекситу

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Мина Андреева заявила, что Европейский союз не будет пересматривать соглашение об условиях выхода Великобритании из объединения.

Об этом сообщает ТАСС.

«Как говорится в итоговом документе саммита ЕС от 10 апреля, любой пересмотр соглашения исключается, потому что это лучшая и единственно возможная сделка», — сказала она.

Она также добавила, что в настоящий момент Брюссель и Лондон не ведут никаких переговоров по поводу брексита.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран — членов ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита.