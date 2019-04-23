ЕК: Евросоюз исключает возможность пересмотра соглашения по брекситу
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Как говорится в итоговом документе саммита ЕС от 10 апреля, любой пересмотр соглашения исключается, потому что это лучшая и единственно возможная сделка», — сказала она.
Она также добавила, что в настоящий момент Брюссель и Лондон не ведут никаких переговоров по поводу брексита.
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран — членов ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита.