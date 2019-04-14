Опрос показал отношение британцев к Консервативной партии

Данные опроса, проведённого социологической службой Electoral Calculus, показали, в какой ситуации находится партия британского премьер-министра Терезы Мэй.

Как сообщает The Telegraph, в случае, если бы всеобщие выборы в Великобритании проходили сейчас, Лейбористская партия одержала бы на них победу, а её лидер Джереми Корбин, вероятно, стал бы премьер-министром страны (при поддержке Шотландской национальной партии. — RT).

Также, согласно данным опроса, правящая Консервативная партия смогла бы получить в палате общин 259 мест, Лейбористская — 296 из 650.

Как уточняет Inforeactor, причиной потери консерваторами 59 мест в парламенте стало в том числе то, что Мэй не смогла реализовать своевременный выход страны из состава Европейского союза.

Опрос проводился в период со 2 по 11 апреля, в нём приняли участие более 8 тыс. британцев.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран — членов ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита.