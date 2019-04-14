Опрос показал отношение британцев к Консервативной партии

Короткая ссылка
Данные опроса, проведённого социологической службой Electoral Calculus, показали, в какой ситуации находится партия британского премьер-министра Терезы Мэй.
Опрос показал отношение британцев к Консервативной партии
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, в случае, если бы всеобщие выборы в Великобритании проходили сейчас, Лейбористская партия одержала бы на них победу, а её лидер Джереми Корбин, вероятно, стал бы премьер-министром страны (при поддержке Шотландской национальной партии. — RT).

Также, согласно данным опроса, правящая Консервативная партия смогла бы получить в палате общин 259 мест, Лейбористская — 296 из 650. 

Как уточняет Inforeactor, причиной потери консерваторами 59 мест в парламенте стало в том числе то, что Мэй не смогла реализовать своевременный выход страны из состава Европейского союза.

Опрос проводился в период со 2 по 11 апреля, в нём приняли участие более 8 тыс. британцев. 

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран — членов ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить