Опрос показал отношение британцев к Консервативной партии
- Reuters
Как сообщает The Telegraph, в случае, если бы всеобщие выборы в Великобритании проходили сейчас, Лейбористская партия одержала бы на них победу, а её лидер Джереми Корбин, вероятно, стал бы премьер-министром страны (при поддержке Шотландской национальной партии. — RT).
Также, согласно данным опроса, правящая Консервативная партия смогла бы получить в палате общин 259 мест, Лейбористская — 296 из 650.
Как уточняет Inforeactor, причиной потери консерваторами 59 мест в парламенте стало в том числе то, что Мэй не смогла реализовать своевременный выход страны из состава Европейского союза.
Опрос проводился в период со 2 по 11 апреля, в нём приняли участие более 8 тыс. британцев.
Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила заявление председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что лидеры 27 стран — членов ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита.