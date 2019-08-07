Глава МИД Британии обсудил с Трампом заключение торгового соглашения

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обсудил с американским лидером Дональдом Трампом вопросы сотрудничества двух стран после брексита. Об этом заявил Рааб по итогам своего первого визита в Вашингтон в качестве главы Форин Офис.
Глава МИД Британии обсудил с Трампом заключение торгового соглашения
  • Reuters

По его словам, стороны, в частности, обсудили перспективы заключения британо-американского соглашения о свободной торговле.

«Великобритания надеется на сотрудничество с нашими американскими друзьями для достижения соглашения о свободной торговле, которое было бы выгодно для обеих стран», — приводит его слова The Independent.

Рааб отметил, что Трамп очень тепло отзывается о Великобритании и испытывает большой энтузиазм по поводу возможности подписания нового соглашения между Вашингтоном и Лондоном после брексита.

Ранее Трамп выразил уверенность, что США и Великобритания смогут заключить содержательное и справедливое двустороннее торговое соглашение после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза. 

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