Глава МИД Британии обсудил с Трампом заключение торгового соглашения

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обсудил с американским лидером Дональдом Трампом вопросы сотрудничества двух стран после брексита. Об этом заявил Рааб по итогам своего первого визита в Вашингтон в качестве главы Форин Офис.

По его словам, стороны, в частности, обсудили перспективы заключения британо-американского соглашения о свободной торговле.

«Великобритания надеется на сотрудничество с нашими американскими друзьями для достижения соглашения о свободной торговле, которое было бы выгодно для обеих стран», — приводит его слова The Independent.

Рааб отметил, что Трамп очень тепло отзывается о Великобритании и испытывает большой энтузиазм по поводу возможности подписания нового соглашения между Вашингтоном и Лондоном после брексита.

Ранее Трамп выразил уверенность, что США и Великобритания смогут заключить содержательное и справедливое двустороннее торговое соглашение после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.