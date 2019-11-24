«Политика сдерживания Китая»: как США наращивают военную активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ВМС Соединённых Штатов активизировали свою деятельность в Южно-Китайском море, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филип Дэвидсон. По его словам, действия Вашингтона обусловлены «угрозой» со стороны Китая. По мнению экспертов, Белый дом использует мнимый довод, чтобы продолжать милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом действия американской стороны — лишь часть более масштабного плана Вашингтона по распространению своего влияния в АТР, полагают аналитики. По их мнению, дальнейшее наращивание военного присутствия США в регионе может крайне негативно сказаться на его системе безопасности.

Военно-морские силы США активизировали свою деятельность в Южно-Китайском море, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования Соединённых Штатов адмирал Филип Дэвидсон в ходе своего выступления на Международном форуме по безопасности в Канаде. Его слова приводятся на сайте Пентагона.

«ВМС США активизировали свою деятельность в Южно-Китайском море. В сентябре и октябре там несколько раз проходили учения, и за последнюю неделю или две там дважды проводились манёвры по обеспечению свободы судоходства», — говорится в заявлении.

Кроме того, адмирал сообщил, что Вашингтон намерен также интенсифицировать навигацию в водах Южно-Китайского моря благодаря сотрудничеству с Сингапуром и использованию американских военных баз в Японии.

«Навигация в этих водах возрастёт также и потому, что США продолжают ротацию своих войск через Сингапур и распространяют своё воздушное и морское присутствие благодаря военным базам в Японии», — приводит слова Дэвидсона оборонное ведомство.

Адмирал подчеркнул, что США наращивают военную активность в регионе в ответ на «более широкую» угрозу со стороны Китая.

«Китай расширяет своё военное присутствие за пределами Южно-Китайского моря. Теперь он действует в глобальных масштабах, чтобы охватить районы, прилегающие к Южной Америке, Европе и Африке… В качестве ответных мер Соединённые штаты совершенствуют свои системы противоракетной обороны и разрабатывают высокоточное оружие большой дальности как меру сдерживания», — отметил Дэвидсон, подчеркнув, что «свобода и поддержка международного порядка стоят того, чтобы их защищать».

Глава Индо-Тихоокеанского командования Соединённых Штатов адмирал Филип Дэвидсон

© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jack Sander

Также американский адмирал предостерёг страны АСЕАН от заключения договора с Китаем. По мнению американской стороны, такое соглашение якобы могло бы ограничить свободу этих государств в Южно-Китайском море, в том числе и в возможностях проводить военные учения.

Напомним, в начале ноября китайский премьер-министр Ли Кэцян заявил о готовности Пекина вести работу с государствами АСЕАН по созданию «кодекса поведения» в Южно-Китайском море.

«Спровоцировать Китай»

Несколько десятилетий Пекин ведёт территориальные споры с рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона из-за островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идёт в том числе об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В споре участвуют в той или иной степени Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

При этом США обостряют ситуацию, регулярно направляя свои эсминцы для патрулирования зон вблизи спорных островов, которые КНР считает своими. Несмотря на то, что китайская сторона протестует против таких действий американской стороны, Соединённые Штаты сообщили о своём намерении «плавать и действовать везде, где разрешает международное право».

Так, на этой неделе Пекин направил строгое представление в адрес Вашингтона из-за прохода военных кораблей США в Южно-Китайском море. Как заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, действия американских ВМС нанесли серьёзный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР.

По мнению экспертов, рост военной активности США в Южно-Китайском море направлен на то, что «спровоцировать Китай». Как отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, США планируют «вынудить КНР пойти на ответные меры».

«Белый дом намерен продемонстрировать таким образом, что он может сдерживать Пекин, оказывать на него давление. При этом американская сторона стремится показать, что Китай — это не сверхдержава, поскольку американцы могут устраивать учения у его границ и использовать свои экстерриториальные военные базы, расположенные неподалёку от КНР. По факту Вашингтон сейчас устраивает демонстративные акции, цель которых —показать, что у Китая нет возможностей повлиять на ситуацию», — предположил Брутер в разговоре с RT.

При этом эксперт обратил внимание на тот факт, что на самом деле США проводят операции в регионе, где «с навигацией всё и так в порядке», а заявления Пентагона о «нарастающей» угрозе со стороны Китая — «словесный шум» и «выдумки».

Центральное здание Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики

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«Вашингтон хочет трактовать ситуацию так, как на самом деле она никогда не выглядела. У КНР, как у мировой державы, конечно, есть свои геополитические интересы. Однако мы ещё не видели, чтобы Пекин настаивал на смене власти в какой-либо из стран, на неравноправных торговых соглашениях или пытался угрожать своим соседям военным вторжением. Никаких прямых угроз со стороны Пекина ни одному государству региона никогда не поступало. КНР, в отличие от США, не вынуждает страны АТР действовать вопреки собственным интересам», — констатировал эксперт.

Владимир Брутер считает, что Китай не пойдёт на контрпровокации, поскольку осознаёт негативные последствия от таких шагов для всего региона.

По мнению политолога Александра Асафова, Вашингтон предостерегает страны АСЕАН от соглашения с Китаем, поскольку боится лишиться союзников в регионе.

«Разумеется, таким государствам при этом было бы выгодно переориентироваться на сотрудничество с КНР, поскольку Пекин — их ближайший сосед и во многом основной торговый партнёр, от которого они зависят экономически», — подчеркнул аналитик в разговоре с RT.

«Приведёт к негативным последствиям»

По мнению политологов, активизация военных действий у берегов Южно-Китайского моря — это лишь часть планов США по реализации своей новой Индо-тихоокеанской стратегии, о которой ранее говорил Дональд Трамп.

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В России эту концепцию признали опасной для Азиатско-Тихоокеанского региона, способной расшатать систему многостороннего сотрудничества в регионе. Об этом сказал в октябре российский министр обороны Сергей Шойгу в ходе пленарного заседания Сяншаньского форума.

Кроме того, по мнению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, США пытаются «усилить влияние в Юго-Восточной Азии через концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Об этом Медведев заявил в начале ноября в интервью газете Bangkok Post в преддверии инвестиционного саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита.

Напомним, в середине ноября глава Пентагона Марк Эспер подчеркнул, что Индо-Тихоокеанский регион — «приоритетный театр военных действий» для Вашингтона.

Отмечалось также, что «поддержание союзов и привлечение новых партнёров» в этом регионе входит в задачи Национальной оборонной стратегии Соединённых Штатов.

Кроме того, эксперты указывают, что помимо попыток расширить сеть своих союзников в АТР, Вашингтон в последнее время более активно наращивает свой военный потенциал в странах региона.

Так, в начале августа, после появления информации о выходе США из ДРСМД, Эспер выступил с предложением разместить в скором времени ракеты средней дальности наземного базирования в Азии.

Глава Пентагона Марк Эспер

© Erin Scott/Reuters

В конце лета Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности сообщило, что Вашингтон намерен продать Японии 73 ракеты-перехватчика для системы противоракетной обороны на $3,29 млрд. По мнению американской стороны, эта сделка призвана укрепить нацбезопасность Соединённых Штатов за счёт повышения обороноспособности «крупного союзника» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, в сентябре было продлено соглашение о двустороннем военном сотрудничестве между США и Сингапуром, которое будет действовать теперь до 2035 года. Документ предполагает, что Белый дом имеет право пользоваться сингапурскими военными базами в своих целях.

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Наращивают США военное партнёрство и с Индией. Так, 13 октября в Соединённых Штатах начались совместные учения военных американского и индийского спецназа «Ваджра Прахар».

Как отмечает Владимир Брутер, Вашингтон намеренно увеличивает напряжённость в Азиатско-Тихоокеанском регионе и будет продолжать «качественно» наращивать свой военный потенциал в государствах АТР.

«Однако если США продолжат проводить подобную политику сдерживания Китая и усиливать её, то это приведёт к негативным последствиям: снижению уровня безопасности в регионе, проявлению региональных конфликтов, усилению беспорядков в Гонконге, торговым противоречиям между странами регионов, в которые неизбежно будет вовлечён и Пекин», — считает эксперт.

Эту точку зрения разделяет и Александр Асафов. По его словам, наращивание Вашингтоном своего военного потенциала в странах АТР ведёт к ослаблению системы безопасности в этом регионе.