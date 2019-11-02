«Возможности для крупных проектов»: чем вызван интерес России к саммиту АСЕАН

В субботу, 2 ноября, в Таиланде стартует саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В последние годы Москва активно поставляет в страны АСЕАН свои энергоресурсы, технологии и сельскохозяйственную продукцию. При этом недавнее создание зоны свободной торговли с Сингапуром позволит российским компаниям активнее проникать на рынки региона. С чем связан растущий интерес России к государствам АСЕАН — в материале RT.

35-й саммит АСЕАН пройдёт с 2 по 4 ноября в Бангкоке. В тайской столице главы государств и правительств стран ассоциации будут обсуждать развитие торговых, экономических и политических отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

АСЕАН была образована в 1967 году, в неё входят десять государств: Бруней, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Мьянма, Индонезия, Лаос, Камбоджа, Малайзия и Филиппины. Общий объём ВВП ассоциации оценивается почти в $3 трлн.

Как ожидается, центральным событием станет заседание Восточноазиатского саммита (ВАС). Речь идёт о переговорах между государствами АСЕАН и странами-партнёрами, среди которых числятся Россия, Китай, Индия, США, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Россию на саммите представит премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Участники встречи обменяются мнениями по вопросам продвижения сотрудничества в рамках ВАС в приоритетных сферах, включая устойчивое развитие и экономическую взаимосвязанность, цифровые технологии, реагирование на новые вызовы и угрозы», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы кабмина.

Кроме того, Дмитрий Медведев планирует выступить на Деловом инвестиционном саммите АСЕАН, а также провести ряд двусторонних встреч.

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Москва ведёт диалог с АСЕАН уже 23 года. В 2018 году товарооборот России со странами блока увеличился на 7% и составил почти $20 млрд. Об этом ранее заявлял глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По данным ФТС, на долю государств ассоциации приходится порядка 3% российского товарооборота. При этом ключевыми торговыми партнёрами Москвы в АСЕАН остаются Вьетнам (с долей 0,9%) и Сингапур (0,5%).

«Страны АСЕАН — это в первую очередь растущие и формирующиеся рынки, причём относительно свободные, где можно занять определённые ниши. У России там есть возможности для крупных инфраструктурных проектов, например развития атомной энергетики и строительства железных дорог», — рассказал RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

По словам эксперта, сегодня основная доля российских поставок в страны АСЕАН приходится на энергосырьё (в основном нефть и нефтепродукты), транспортные средства и продукцию химической промышленности. В последние годы также растёт экспорт технологий. Об этом RT рассказал руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

«Мы сейчас начали поставлять в страны АСЕАН технологии и пакеты обслуживания этих технологий. У нас уже есть контракты на ремонт авиационной техники, на поставку оборудования для строительства и обслуживания железных дорог, а также деталей для заводов металлоконструкций и металлоизделий», — подчеркнул Маслов.

Кроме того, Россия активно поставляет в страны АСЕАН свою аграрную продукцию. Как отметил в беседе с RT начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян, с 2014 года экспорт российских сельскохозяйственных товаров в государства ассоциации ежегодно растёт на 20—25%.

Примечательно, что в настоящий момент у России подписаны соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с двумя государствами АСЕАН. Так, в 2015 году РФ заключила договор о ЗСТ с Вьетнамом. В результате с 2016 по 2018 год российско-вьетнамский товарооборот увеличился почти на 60% — до $6,08 млрд. Об этом свидетельствуют данные ФТС. Как ранее заявлял замглавы вьетнамского МИД То Ань Зунг, уже к 2020 году взаимный объём торговли между двумя странами может достигнуть $10 млрд.

1 октября 2019 года Россия подписала аналогичное соглашение с Сингапуром. В 2018 году российско-сингапурский объём торговли составил $3,66 млрд. Согласно оценке Нарека Авакяна, после создания ЗСТ в течение нескольких лет показатель также может увеличиться до $10 млрд.

«В целом Россия сейчас пытается расширить своё геополитическое присутствие в странах Юго-Восточной Азии. Такая политика позволит нам нарастить возможности в энергетике, военно-техническом сотрудничестве, туризме, природопользовании, экологии и освоении космоса. Более того, партнёрство со странами АСЕАН приведёт и к ускорению экономического роста в регионах Дальнего Востока и Сибири», — отметил в разговоре с RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Гайдар Гасанов.

Свободная зона

Как ожидают опрошенные RT эксперты, на полях саммита участники будут обсуждать подписание Всестороннего регионального экономического партнёрства (ВРЭП). Речь идёт о создании единой азиатской зоны свободной торговли между странами АСЕАН и шестью другими государствами региона — Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

«Если страны АСЕАН и её шесть партнёров подпишут ВРЭП, переговоры о котором ведутся с 2012 года, то появится самая крупная в мире зона свободной торговли. Уже сейчас объём ВВП стран — потенциальных участников ВРЭП достигает $49,5 трлн, или 39% мировой экономики. По прогнозам, к 2050 году этот показатель может вырасти до $250 трлн», — отметил Дмитрий Александров.

Как отмечает Алексей Маслов, создание ВРЭП приведёт к снижению торговых барьеров и облегчит транспортировку товаров между странами Азии. В результате цены на продукцию внутри региона могут снизиться на 10—15%. По мнению эксперта, Россия получит преимущества от возможного заключения ВРЭП. Речь идёт о наращивании активной торговли с азиатскими государствами через Сингапур.

«Именно для этой цели мы и подписывали соглашение о ЗСТ с Сингапуром. На протяжении последних десяти лет страна остаётся зоной для размещения наших высокотехнологичных предприятий. Будучи участником ВРЭП, Сингапур может стать трамплином для российских производителей в регионе. Нашим товарам будет легче проникать на территории других стран Азии, а компаниям проще размещать свои предприятия в регионе», — заключил Маслов.