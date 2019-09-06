«Традиционная форма торговли ушла в прошлое»: замглавы Минэкономразвития Максимов о партнёрстве России со странами Азии

В 2018 году объём торговли товарами и услугами между Россией и Китаем составил $114 млрд. Сейчас Пекин и Москва обсуждают более 70 совместных инвестпроектов. В эксклюзивном интервью RT на полях ВЭФ-2019 заместитель министра экономического развития Тимур Максимов рассказал об усилении России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и пояснил, почему традиционная форма торговли — когда страны продают друг другу готовые товары — уже во многом ушла в прошлое.

— Сегодня Китай — крупнейший торговый партнёр России в Азии. В 2018 году взаимный товарооборот двух стран составил $108 млрд, и, как заявлялось ранее, к 2024-му сумма должна достигнуть $200. Тимур Игоревич, за счёт чего планируется удвоить объёмы торговли в эти шесть лет?

— На наш взгляд, важно оценивать экономическое сотрудничество с Китаем в рамках торговли не только товарами, но и услугами.

Таким образом, если учитывать услуги, то за 2018 год объём торговли между странами составляет уже не $108 млрд, а $114 млрд.

Когда премьер-министр Дмитрий Медведев поручил нам подготовить план действий по увеличению взаимной торговли до $200 млрд, мы как раз исходили из того, что эта цифра также будет включать в себя большую комплексную сферу торговли услугами.

В июне во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию мы с нашими китайскими коллегами подготовили и подписали рамочный документ о стимулировании взаимной торговли. Сейчас работаем над тем, чтобы по каждому отраслевому блоку подготовить конкретный перечень решений и сроки их выполнения.

— На каком этапе сейчас находится обсуждение? Какие отрасли станут приоритетными в работе с Китаем?

— Уже обсудили с Министерством сельского хозяйства Китая сотрудничество в агропромышленной сфере. Такая же работа ведётся по линии энергетического сотрудничества, промышленности и сферы услуг. В первую очередь речь идёт о транспортных услугах, туризме, партнёрстве в сфере информационных технологий и связи.

В сентябре планируется визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию. В ходе совместной встречи с Дмитрием Медведевым будем обсуждать уже конкретные действия по выполнению намеченного плана.

— Как сегодня развивается партнёрство с Китаем в сфере инвестиций? Какой объём средств Москва и Пекин намерены вложить в совместные проекты в ближайшие годы?

— По инвестиционной линии у нас тоже налажена постоянная работа с нашими китайскими партнёрами. Действует специально созданная межправительственная комиссия. Её цель — отбор, мониторинг и поддержка крупных инвестиционных российско-китайских проектов. В перечне, который мы сформировали, есть уже более 70 проектов на общую сумму $120 млрд.

Тимур Максимов о совместных инвестиционных проектах России и Китая

В частности, один из проектов, который мы недавно детально обсуждали, это строительство автомобильной дороги «Меридиан» по маршруту Европа — Западный Китай. Частная автомобильная дорога будет соединять КНР, Казахстан, Россию и дальше уходить в Европу. У китайских партнёров есть интерес к этому проекту. Более того, его выполнение прекрасно укладывается в логику китайской инициативы «Один пояс — один путь» по транспортной связанности стран региона.

— Сколько средств планируется вложить в этот проект?

— По предварительной оценке, объём инвестиций составляет $9 млрд. Понятно, что силами одной страны профинансировать такое комплексное строительство будет достаточно сложно и неправильно. Главный экономический параметр, который будет выводить проект на эффективный уровень, — это грузовая база. Обеспечивать её должны все участвующие в проекте стороны.

— Вместе с Китаем в перечень крупнейших торговых партнёров России в АТР также входят Южная Корея, Индия и Япония. На долю этих четырёх государств сегодня приходится почти 25% российского товарооборота. С чем связан такой интерес к азиатским рынкам? Как Россия собирается усиливать свои позиции в регионе?

— В ближайшие 15—20 лет регион будет одним из главных двигателей мировой экономики. Сегодня это быстрорастущий рынок с большими возможностями и потребительским спросом, поэтому Россия и дальше будет уделять внимание развитию двусторонних контактов с АТР.

На полях ВЭФ мы провели переговоры и консультации с нашими коллегами. Почти со всеми вышеупомянутыми странами мы имеем амбициозные планы.

Например, с Индией планируем увеличить товарооборот до $30 млрд и довести взаимные инвестиции до $15 млрд в каждую из сторон.

Максимов об усилении торгового партнёрства со странами АТР

Аналогичные планы сейчас обсуждаем с коллегами из Республики Корея, со странами АСЕАН. Ведём диалог об улучшении доступа на наши рынки товаров, услуг и инвестиций. Кроме того, уже действует соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Вьетнамом, и сейчас мы завершаем переговорный процесс о создании ЗСТ с Сингапуром.

— Чем Россия сегодня может заинтересовать азиатские рынки? В чём преимущества наших товаров и услуг?

— Один из ключевых факторов — это конкурентоспособность нашей продукции и достаточно высокий технологический уровень.

Главное конкурентное преимущество, которое у нас есть, это не дешёвая рабочая сила, а именно наукоёмкость продукции, то есть соотношение затрат на разработку и производство. Тот задел, который у нас есть и был создан ещё в советское время, позволяет нам пользоваться этим преимуществом и увеличивать долю товаров с высокой добавленной стоимостью в торговле со странами АТР.

На примере нашей торговли с Индией, странами АСЕАН или Вьетнамом видно, что поставляемые нами продукция машиностроения и услуги имеют достаточно высокую долю добавленной стоимости. Государства региона хорошо знают нашу продукцию и качество, которое мы предлагаем, поэтому активно потребляют российские товары и услуги.

— Вы упомянули, что сейчас подходят к концу переговоры с Сингапуром о создании зоны свободной торговли. Когда планируется подписать договор?

—Мы завершили весь переговорный процесс по соглашению о зоне свободной торговли товарами. На 1 октября запланировано заседание Высшего евразийского экономического совета, где предполагается подписать этот документ.

Тимур Максимов о зоне свободной торговли с Сингапуром

Параллельно мы с Сингапуром сейчас работаем над аналогичным соглашением в области услуг и инвестиций. Думаю, до конца 2019 года переговоры будут завершены. Так, уже в 2020-м будет возможно подписать и ратифицировать полностью весь договор о свободном перемещении товаров, услуг и инвестиций.

— С какими ещё государствами в ближайшее время планируется заключить аналогичные соглашения о зоне свободной торговли в рамках ЕАЭС?

— У нас уже есть несколько переговорных направлений с целым рядом стран. Обсуждения запущены, и в ближайшее время их необходимо будет завершить. Имею в виду Израиль, Египет, а также Индию.

— Основная доля наших поставок в страны АТР приходится на сырьевые товары. С чем это связано? Как тенденция может измениться в ближайшие годы?

Сегодня в глобальной торговле речь уже не идёт о поставках сразу готовой продукции на конечный рынок сбыта. Мир сегодня живёт в условиях глобальных цепочек добавленной стоимости. Фирмы из одной страны могут пользоваться конкурентными преимуществами другого государства и создавать совместный производственный цикл. Это позволяет сделать успешный продукт для дальнейших поставок на глобальный рынок.