Вклад из Азии: с чем связан интерес инвесторов к Восточному экономическому форуму

В среду, 4 сентября, во Владивостоке стартует Восточный экономический форум (ВЭФ). В этом году одну из самых масштабных деловых площадок Азии планируют посетить более восьми тысяч человек из 65 стран. За три дня главы государств и представители бизнеса намерены обсудить развитие Дальнего Востока и совместные инвестпроекты в сельском хозяйстве, энергетике, промышленности и строительстве. Центральным событием ВЭФ станет пленарное заседание, где ожидается участие российского лидера Владимира Путина, премьеров Японии, Индии и Малайзии и президента Монголии.

Пятый год подряд на территории кампуса Дальневосточного федерального университета проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). По прогнозам организаторов, в 2019-м на юбилейный форум приедут более восьми тысяч делегатов из 65 стран.

«Ждём ещё больше гостей. Цифры превосходят восемь тысяч человек — 8,2 тыс. ожидается из 65 стран мира. Форум пользуется интересом, а значит, мы его проводим правильно», — заявил вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Центральным событием ВЭФ станет пленарное заседание 5 сентября, на котором ожидается выступление президента России Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьера Индии Нарендры Моди, президента Монголии Халтмаагийна Баттулга и премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.

По традиции наибольший интерес к форуму и инвестиционным проектам Дальнего Востока проявляют государства Азии. Сейчас свыше 70% всех иностранных вложений в регион приходится на Китай, около 10% — на Южную Корею, 5% — на Японию. Об этом в разговоре с RT рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«В последние пять лет Дальний Восток собрал треть всех прямых иностранных инвестиций, пришедших в Россию. Глубоко убеждён, что серьёзный вклад в это внёс Восточный экономический форум, где лидеры государств и руководители крупнейших компаний говорят о том, что сегодня инвестировать в Дальний Восток выгодно», — подчеркнул Козлов.

Как рассказал министр, помимо сотрудничества с КНР, Японией и Южной Корей заметно усилилась активность предпринимателей из Индии. В Свободном порту Владивосток уже работает предприятие по алмазоогранке компании KGK, а в ближайшие полтора года свой проект запустит M.Suresh — крупнейший производитель бриллиантов в Индии.

Азиатские инвесторы заинтересованы и в российском нефтегазовом секторе, добавил в беседе с RT профессор программы «EMBA для Евразии» бизнес-школы «Сколково» Олег Ремыга. По его словам, многие государства региона лишены необходимых энергоресурсов, поэтому закупают их в России. Таким образом, странам интересно вкладывать средства в совместные энергетические проекты.

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Эксперты также говорят о значимости российского сельскохозяйственного сектора для стран Азии. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергей Катырин в разговоре с RT привёл в пример Еврейскую автономную область, где из 80 предприятий со 100%-ным китайским капиталом почти половина приходится на агропромышленный комплекс. Сейчас производители сельхозтоваров из КНР арендуют 34% от общего количества посевных площадей области.

«Азиатские страны ограничены в возможности производства сельскохозяйственной продукции. У России огромный потенциал в сельском хозяйстве. Стимулом для развития аграрной промышленности стали санкции. Например, в прошлом году Россия стала основным поставщиком пшеницы на рынок Китая», — сообщил Олег Ремыга.

Активный приток инвестиций в регион отражается и на товарообороте. По данным ФТС, в 2018 году объём торговли с Китаем вырос на 24,5% и впервые достиг отметки $108 млрд, с Индией — увеличился на 17,3% (до $10,9 млрд), с Японией — на 16,5% (до $21,3 млрд), с Южной Кореей — на 28,8% (до $24,8 млрд).

«Преимущества стран Восточной и Юго-Восточной Азии как торговых партнёров становятся всё более ощутимыми. Общий рынок охватывает более 2 млрд потребителей, на котором есть льготные условия движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Средний уровень темпов роста ВВП среди государств АСЕАН составляет 5,2%, что делает рынок достаточно перспективным с точки зрения выхода на него представителей российского бизнеса», — считает Сергей Катырин.

По его словам, частные и государственные компании России заинтересованы в азиатских сельскохозяйственных проектах, а также в сотрудничестве в рыбной отрасли, металлургии, судо- и авиастроении, фармацевтике, железнодорожном и портовом строительстве.

Восточный экономический форум впервые состоялся в 2015 году по указу Владимира Путина. Работа на ВЭФ проходит в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов. В прошлом году форум вместил более 100 мероприятий, а саму деловую площадку посетили свыше шести тысяч делегатов из 60 государств.

За пять лет на полях ВЭФ было подписано 731 соглашение на общую сумму 8,75 трлн рублей. Только в прошлом году было заключено 220 соглашений на 3,1 трлн рублей.

К наиболее крупным инвестиционным проектам за всё время проведения форума эксперты относят соглашение АО «Корпорация развития Дальнего Востока» с АО «Восточная нефтехимическая компания» по созданию нефтехимических производств (сумма сделки — 630 млрд рублей), а также проект «Амурский газохимический комплекс» между Минвостокразвития России и ПАО «Сибур Холдинг» (500 млрд).