Азиатская гавань: что обсудили участники Восточного экономического форума

13 сентября в Приморье на острове Русский завершился четвёртый Восточный экономический форум, который стал самым масштабным за всю историю проведения. Площадку посетили 383 главы российских компаний и 340 руководителей иностранных предприятий. Только по итогам первых двух дней подписано 175 соглашений на общую сумму около 3 трлн рублей. Крмое того, на ВЭФ был сделан ряд громких заявлений. Чем запомнился Восточный экономический форум в 2018 году — в материале RT.

За три дня проведения ВЭФ-2018 площадку посетили свыше семи тысяч участников, из них порядка шести тысяч — делегаты форума и более тысячи — представители СМИ. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции 13 сентября рассказал полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По словам Трутнева, наиболее многочисленные делегации прибыли из Китая, Японии и Южной Кореи. Кроме того, форум посетили 383 главы российских компаний, а также 340 руководителей иностранных предприятий.

По итогам первых двух дней форума было подписано 175 соглашений на сумму 2,9 трлн рублей. Для сравнения, ещё в 2015 году этот показатель составлял около 1,3 трлн, в 2016-м — 1,8 трлн, а в 2017-м — 2,5 трлн.

Об итогах переговоров представителей национального и зарубежного бизнеса стало известно ещё в первый день работы ВЭФ. Так, 11 сентября на форуме было подписано пять крупных соглашений на сумму свыше 400 млрд рублей, реализация которых на Дальнем Востоке должна создать 4,5 тыс. рабочих мест. Самым масштабным по вложения станет инвестиционный проект по освоению месторождений Баимской рудной зоны на Чукотке, на который планируется привлечь 360 млрд рублей.

К числу значимых сделок форума также можно отнести и соглашение о строительстве морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке. Объём частных инвестиций в проект составит 69,5 млрд рублей. При этом его реализация позволит в три раза увеличить объёмы перевозок газа и сделать работу Северного морского пути круглогодичной. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Одним из широко обсуждаемых событий на ВЭФ стало объявление о партнёрстве между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафоном», Mail.Ru Group и Alibaba Group. Сотрудничество предполагает создание совместного предприятия в России и СНГ.

Как подчеркнул Юрий Трутнев, к списку знаковых договоров на форуме можно добавить и намерение азиатского инвестиционного фонда Generations Fund вложить более $1 млрд в российские проекты на Дальнем Востоке, а также соглашение о поставке «Аэрофлоту» 100 самолётов Sukhoi Superjet 100.

Высокий статус

«Восточный экономический форум задумывался четыре года назад именно как площадка по привлечению внимания как российских компаний к работе на Дальнем Востоке и в целом в Азаитско-тихоокеанском регионе, так и инвесторов из АТР к нам. Одновременно, безусловно, здесь проходят и очень важные встречи президента Путина со своими коллегами», — отметил в интервью с RT на полях форума глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Общение президента России с главами стран-участниц ВЭФ началось ещё накануне. Так, 10 сентября во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономической, гуманитарной и военной областях, а также подписали ряд соответствующих документов.

На площадке самого форума российский лидер встретился и с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, а также премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном.

Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Обсуждение сконцентрировалось не только на вызовах для региона и развитии сотрудничества России и стран АТР, но и на глобальных вопросах. Такой формат диалога, по словам Александра Шохина, повышает статус ВЭФ от макрорегионального мероприятия до механизма согласования интересов на геополитическом уровне.

В ходе встречи Владимир Путин предложил японскому премьеру Синдзо Абэ до конца 2018 года заключить мирный договор без каких-либо предварительных условий. По словам российского президента, такой шаг позволил бы облегчить решение проблем, существующих на протяжении последних 70 лет. Как заявил Абэ, важной стратегической задачей является развитие совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курилах.

Кроме того, во время заседания Путин объявил о создании национальной программы для улучшения жизни дальневосточников, а также поручил правительству проработать специальный статус острова Русский.

«В рамках нашей программы цифровой экономики предлагаю создать на острове Русский центр цифрового развития по таким направлениям, как разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи так называемых больших данных, кибербезопасности», — заявил президент России.

Также по теме «Трубопровод пищевых продуктов»: первый зампред ВЭБ Цехомский рассказал о развитии нового сельхозпроекта госкорпорации 11 сентября во Владивостоке стартовал традиционный ежегодный экономический форум, на полях которого первый заместитель председателя...

Владимир Путин также рассказал и о перспективе расширения списка государств, на жителей которых распространяется упрощённый визовый режим для въезда на Дальний Восток. Сейчас в перечень входят 18 стран.

Кроме того, участники пленарного заседания обсудили торговый протекционизм и его негативное влияние на мировую экономику, урегулирование ситуации с КНДР, а также перспективы использования нацвалют при взаимных расчётах.

Восточный экономический форум был учреждён указом Владимира Путина в 2015 году. Общение участников проходит в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов. Так, на ВЭФ-2017 состоялось 121 мероприятие с участием 878 спикеров, а в целом прошлогодний форум посетило свыше шести тысяч человек.