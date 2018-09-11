«Мы видим неплохой темп прироста товарооборота»: замглавы МЭР Горьков об экономических отношениях РФ и Японии

11 сентября стартовал экономический форум во Владивостоке (ВЭФ), на полях которого представители бизнеса, власти и экспертного сообщества обсуждают инвестиционную привлекательность России и развитие сотрудничества с Азией. В эксклюзивном интервью RT замминистра экономического развития Сергей Горьков рассказал о роли Транссиба в российско-азиатском товарообороте, экспортно-импортных отношениях с Японией и мультимодельности в современной торговле.

— Сергей Николаевич, мы с вами хотели поговорить на тему развития торговых отношений России со странами Азии, и любопытно, что здесь — на полях ВЭФ — вы даёте нам интервью сразу после турнира по го. Какая связь Минэкономразвития и этой игры?

— Во-первых, надо начать с истории. Игра го возникла в 500 или 600 году до нашей эры, это был период многоцарствования — очень сложное время, когда государственным стратегам надо было находить правильные решения. Речь шла о мультимодельности, которая должна была учитывать все интересы. Сейчас в экономических отношениях именно эта философия очень актуальна: когда каждый ход может изменить ситуацию в мире. Что мы сейчас и наблюдаем — каждый «ход» связан с какими-то отдельными ситуациями. Такого соотношения тактики и стратегии нет ни в одной игре, а в го она присутствует.

— Давайте всё-таки вернёмся к современности и поговорим о взаимоотношениях России со странами Азии, особенно с Японией. Вы принимали участие в запуске пробных поставок товаров из Японии в Россию по Транссибирской железнодорожной магистрали, а уже с 2019 года должны начаться полномасштабные перевозки. Расскажите, пожалуйста, какие возможности открывают эти поставки для расширения торгового взаимодействия с Японией, и какие ещё шаги в этом направлении планируется осуществить в ближайшие годы?

— Первую тестовую контейнерную перевозку мы открыли две недели назад. Почему это важно? На самом деле этот процесс показывает, что груз по Транссибу проходит за 7 дней, ещё порядка 10 дней тратятся на перевозки и перегрузки, в целом, это примерно 20 дней. Но если мы посмотрим на морской путь, то он занимает ровно в два раза больше времени.

Поэтому, с точки зрения скорости и эффективности (почему-то многие считают, что наземный транспорт менее эффективен), Транссиб является важной транспортной артерией. Тестовое движение по магистрали, которое включало разные виды грузов, мы уже открыли. Полномасштабное движение планируем запустить с 2019 года.

Сергей Горьков о российско-японских поставках по Транссибу

— По данным ФТС, в последнее время доля Японии в товарообороте России неуклонно снижается — с 2015 по 2017 годы показатель упал с 4 до 3%, при этом в списке основных российских торговых партнёров азиатская страна опустилась с 7 на 9 место. Эксперты объясняют это высокой долей минерального топлива в российском экспорте в Японию (74%) и зависимостью от энергорынка. Как, на ваш взгляд, ситуация может измениться в течение следующих нескольких лет с учётом запуска перевозок через Транссиб (и других проектов)?

Всё так, но это если сравнивать нынешний товарооборот с тем, который был пять лет назад. Тогда он был порядка $30 млрд, а сейчас — около $20. Но если мы посмотрим на сравнения с 2016 годом, то к 2017 году мы увидим рост товарооборота на 20%. В тот период — в 2014 году — на фоне санкций произошло разовое снижение этого показателя. И это было не только с Японией, но и с другими странами.

Сейчас ситуация выравнивается — мы наблюдаем неплохой темп прироста товарооборота. Возвращаясь к вашему вопросу, то контейнерные перевозки — это лишь один из проектов с Японией. Например, вчера на ВЭФ было подписано достаточно большое количество соглашений по развитию российско-японских отношений, в частности, договор по хабаровскому аэропорту. В целом речь идёт о примерно 20 проектах в медицине, фармацевтике, деревообработке, транспорте и многих других. Поэтому с Японией у нас очень хорошие перспективы по росту товарооборота.

Серьгей Горьков о росте товарооборота России и Японии

Хотелось бы узнать ваше мнение в отношении одной из главных повесток форума — торгово-экономического сотрудничества России с АТР. Сейчас взаимодействие России с этими государствами идёт по нарастающей. Но в силу давно сложившейся интеграции внутри самого АТР страны региона по-прежнему предпочитают больше иметь дела друг с другом, чем со «сторонними» партнёрами.

— АТР — это же не Луна. Конечно, внутри региона есть отношения и торговля между странами. Скажем так, «девственных» ниш без конкуренции там нет — они все так или иначе поделены.

— Например, многие российские компании при заходе на рынки АТР видят, что ниши, даже в тех отраслях, где у нас есть потенциал, уже заняты традиционными игроками, конкурировать с которыми крайне тяжело. Как, на ваш взгляд, Россия может бороться с этой проблемой?

— Нельзя ожидать, что компания придёт на какой-то из рынков АТР, а там всё будет свободно. Уровень конкуренции и конкурентоспособность наших товаров — это другой вопрос. Если говорить про тенденцию, то надо понимать, что двусторонние отношения более глубокие чем многосторонние.

Хотя в последнее время страны АТР и АСЕАН становятся активнее в межстрановом сотрудничестве. Например, сейчас идут переговоры про зону свободной торговли с АСЕАН, Сингапуром. Это важный для нас регион с большими возможностями по поставкам российской экспортной продукции, например, в сфере машиностроения.

