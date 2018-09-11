«Трубопровод пищевых продуктов»: первый зампред ВЭБ Цехомский рассказал о развитии нового сельхозпроекта госкорпорации

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Владимир Цегоев
11 сентября во Владивостоке стартовал традиционный ежегодный экономический форум, на полях которого первый заместитель председателя госкорпорации «Внешэкономбанк» Николай Цехомский дал эксклюзивное интервью RT. Топ-менеджер рассказал подробности масштабного проекта по созданию оптово-розничных центров в России и пояснил, как «пищевой трубопровод» позволит увеличить экспорт и снизить расходы граждан на продукты питания.

— Николай Викторович, не так давно правительство утвердило новый меморандум Внешэкономбанка. В чём его отличие от прежнего — одиннадцатилетней давности?

— Майский указ определил важнейшие отрасли для инвестирования в России. Инфраструктура — это первая и самая главная. Здесь, на форуме, очень подробно обсуждается инвестирование в инфраструктуру агропромышленного комплекса и транспорт. Вторая большая тема — это  всё, что касается здравоохранения. Третья связана с качеством жизни людей в городах, например, речь идёт об инвестициях в развитие «умных городов». Традиционно нельзя забывать и о деятельности ВЭБ по части промышленности и высоких переделов — для нас эта тема была и остаётся одной из основных.

— Традиционно ВЭБ связывают очень хорошие партнёрские отношения с Китаем. А на что коллеги из КНР обращают внимание?

— Мы действительно пытаемся быть главным партнёром КНР в России. Для этого у нас есть банки-побратимы — наши партнёры. В первую очередь это Государственный банк развития Китая (ГБРК), но мы работаем и с частными банками. Что важно сейчас для Китая? Безусловно, это направление «Один пояс — один путь». Поэтому китайские коллеги значительное внимание уделяют развитию транспортной инфраструктуры, железнодорожным перевозкам и подвижным составам.

— Вы в начале разговора сказали о важности инвестиций в АПК. Расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с проектом сети оптово-распределительных центров сельхозпродукции в России? На каком этапе он находится?

— Безусловно, это важный проект ВЭБ, мы его активно обсуждаем, и он пока в начальной фазе. ОРЦ исключительно важны для страны. Речь идёт об обороте продукции питания — сегодня это примерно 8% ВВП, в номинальном выражении больше 15 трлн рублей. При этом половина этого оборота — быстропортящиеся товары, и здесь ключевым вопросом является скорость логистики. Понятно, что это менее важно для товаров, которые могут выдержать определённое количество времени складского хранения.

  • Николай Цехомский об оптово-распределительных центрах

К сожалению, на сегодняшний день потери быстропортящихся товаров достаточно высоки. Поэтому мы сегодня планируем инвестировать в так называемый трубопровод пищевых продуктов. Почему этот «хребет» так важен? Мы говорим не только о складских сервисах. Речь идёт о широком наборе сервисов, главный из которых — логистика.

— Как на деле будет выглядеть этот «хребет»?

— Мы говорим о связанном трубопроводе из мест производств в места потребления. Первый этап — это налаживание деятельности «хребта» внутри страны, второй этап — экспорт и импорт продукции в близлежащие страны. Речь идёт о строительстве больших центров, сегодня обсуждается их нужное количество, может быть около 10-12. На следующем этапе их может быть больше — вплоть до 40. А вокруг этих центров возникнут собирающие центры, то есть непосредственно в местах производства будут находиться специальные охлаждающие мощности, сортировочные и упаковывающие центры. После того как будет построена эта инфраструктура, мы сможем серьёзно говорить об увеличении экспорта.

— Каким образом эти центры смогут увеличить объёмы экспорта?

— Мы сможем сохранить больше продукции и будет больше потенциала её экспортировать и продавать в страны мира, в первую очередь в юго-восточную Азию. В этих государствах растёт потребление и платёжеспособный спрос. Сегодня, к сожалению, так получается, что Россия больше импортирует из этих стран, чем экспортирует. То есть существует возможность приравнять потенциал роста к новым мощностям, что может в два раза увеличить экспорт российской продукции. Это большая и очень важная тема, которая касается не только глобально всей России, но и каждого гражданина, потому что сегодня потребитель тратит до 30% своего дохода на покупку продуктов питания. Система ОРЦ же поможет сгладить сезонный ценовой эффект.

  • Цехомский: «Граждане тратят до 30% своего дохода на покупку продуктов питания»

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