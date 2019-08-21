«Доказательства взаимовыгодного партнёрства»: как Восточный экономический форум влияет на инвестиции в Россию

4—6 сентября в Приморье на острове Русский пройдёт юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ). За пять лет своего существования деловая площадка стала одной из самых масштабных и обсуждаемых в Азии. В общей сложности на полях ВЭФ было заключено более 700 соглашений на сумму 8,7 трлн рублей. При этом, как подчёркивают аналитики, форум дал возможность российскому бизнесу успешно развиваться в условиях санкционных ограничений Запада.

Через две недели во Владивостоке начнётся пятый Восточный экономический форум (ВЭФ), в рамках которого уже запланировано более 70 деловых мероприятий с участием лидеров государств, общественных деятелей, российских и зарубежных представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества.

Форум был учреждён по указу Владимира Путина в 2015 году и с тех пор традиционно проходит в начале сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Создание новой деловой площадки для встреч представителей российского бизнеса с азиатскими коллегами связано с развитием торговых отношений со странами АТР и усилением их роли в мировой экономике.

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Как отметил в беседе с RT один из постоянных посетителей ВЭФ — президент российской Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергей Катырин — санкционная политика Евросоюза показала ненадёжность западноевропейских партнёров России. Одновременно с этим государства Азиатско-Тихоокеанского региона проявляли всё больший интерес к тесному сотрудничеству с Москвой.

По мнению специалистов, именно ВЭФ стал отправной точкой для формирования альянса России с государствами АТР. Как вспоминает Сергей Катырин, ажиотаж вокруг первого форума со стороны иностранцев существенно превзошёл первоначальные оценки организаторов.

«Этот факт стал лучшим доказательством заинтересованности предпринимателей из разных стран Азии к взаимовыгодному партнёрству», — заявил Катырин.

По официальным данным, за время проведения ВЭФ ежегодное число его участников значительно выросло. Если в 2015-м форум собрал 2,5 тыс. человек из 32 стран, то в 2018-м деловую площадку посетили свыше шести тысяч делегатов из 60 государств.

Любопытно, что первоначально наиболее активными участниками ВЭФ были китайцы, корейцы и японцы. Однако по итогам 2018 года список стран с самыми многочисленными делегациями пополнили США, Великобритания и Монголия.

Общение гостей форума проходит в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов. В то же время, центральным событием ВЭФ становится пленарное заседание с участием Владимира Путина и приглашённых глав государств.

«Сегодня это самый действенный способ для наших иностранных коллег познакомиться с возможностями Дальнего Востока и услышать из первых уст о существующих в регионе механизмах привлечения частных инвестиций, к примеру, о территориях опережающего развития, Свободном порте Владивосток, государственной инфраструктурной поддержке инвестиционных проектов», — подчеркнул Сергей Катырин.

Вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский во Владивостоке

РИА Новости

© Виталий Аньков

Денежное притяжение

За время существования Восточного экономического форума на его полях было подписано 731 соглашение на общую сумму 8,75 трлн рублей.

К наиболее крупным инвестиционным проектам можно отнести соглашение АО «Корпорация развития Дальнего Востока» с АО «Восточная нефтехимическая компания» по созданию нефтехимических производств (сумма сделки — 630 млрд рублей), а также проект «Амурский газохимический комплекс» между Минвостокразвития России и ПАО «Сибур Холдинг» (500 млрд).

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В 2018 году по итогам форума было подписано соглашение на 360 млрд рублей между ООО «ГДК Баимская», «KAZ Minerals PLC», правительством Чукотского автономного округа и Минвостокразвития России о реализации инвестиционного проекта по освоению месторождений Баимской рудной зоны.

Кроме того, на прошлогоднем ВЭФ Российский фонд прямых инвестиций, Alibaba Group, «МегаФон» и Mail.Ru Group заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Как ожидается, в результате сотрудничества будет создано крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ.

В целом, по словам опрошенных RT экспертов, наибольшей популярностью у инвесторов пользуются совместные проекты в сфере нефтегазовой и ядерной энергетики, фармацевтики, строительной промышленности и сельского хозяйства.

Выгодный регион

В общей сложности сейчас на территории Дальневосточного федерального округа идёт работа над 1718 инвестпроектами с предоставлением мер господдержки. Объём инвестиций по соглашениям составляет 3,8 трлн рублей. Такие данные приводит Минвостокразвития.

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«В последние пять лет Дальний Восток собрал треть всех прямых иностранных инвестиций, пришедших в Российскую Федерацию. Глубоко убеждён, что серьёзный вклад в это внёс Восточный экономический форум. Здесь, на дальневосточной земле, лидеры государств и руководители крупнейших компаний говорят о том, что сегодня инвестировать в Дальний Восток выгодно», — рассказал RT министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

По его словам, 71,5% всех иностранных инвестиций приходится на КНР (1,55 трлн рублей), 10,5% — на Южную Корею и 5% — на Японию. Помимо нефтегазовой отрасли и сельского хозяйства, ключевыми направлениями для инвестиций в регион также являются транспорт, логистика, лесопереработка, а также добыча полезных ископаемых.

«К концу года завершится строительство двух важнейших для Дальнего Востока совместных российско-китайских трансграничных проектов: автомобильного моста между Благовещенском и Хэйхэ и железнодорожного мостового перехода между селом Нижнеленинское в Еврейской автономной области и Тунцзяном. Запуск — в апреле 2020 года. Это первые мосты через реку Амур между нашими странами», — заключил Александр Козлов.