База для дискуссий: Россия и Япония вырабатывают новый подход к урегулированию споров и заключению мирного договора

Президент России Владимир Путин предложил японскому премьеру Синдзо Абэ до конца 2018 года заключить мирный договор без каких-либо предварительных условий. По словам российского лидера, в соглашении можно прописать стремление двух стран к урегулированию всех насущных вопросов и в комфортных условиях решать их. О необходимости изменения подходов заявил и глава японского кабмина, отметив, что совместная хозяйственная деятельность Москвы и Токио — один из способов достижения этой цели. Как подчёркивают эксперты, обе стороны заинтересованы в развитии сотрудничества, однако позиции России и Японии по мирному соглашению принципиально расходятся из-за проблематики Курильских островов.

Российский лидер Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ до конца 2018 года заключить мирный договор между двумя странами. С такой инициативой глава государства выступил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий... А потом на основании этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы», — предложил президент.

«Мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет», — отметил Путин.

Такое заявление он сделал в ответ на слова японского премьера, который констатировал необходимость изменения подходов к решению данной проблемы. По словам Абэ, путём достижения этой цели является совместная хозяйственная деятельность на Курилах.

«Мы договорились, что необходимо менять наши подходы с тем, чтобы наши народы понимали значение того, что мы намерены решить все имеющиеся проблемы и заключить мирный договор. Именно совместная хозяйственная деятельность является путём к этой цели. Благодаря совместной деятельности наши народы начнут глубже понимать друг друга, создадут хорошие, дружеские отношения. И мы сейчас ведём переговоры для практического применения этого подхода», — рассказал Абэ.

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Глава японского правительства заявил, что на современных политиках лежит ответственность за то, чтобы «полностью убрать из Северо-Восточной Азии весь послевоенный пейзаж и изменить будущее, наполнив его надеждой».

«Господин президент Путин, давайте ещё раз подтвердим нашу решимость, наши намерения перед многочисленными свидетелями, перед всей нашей аудиторией. Если мы этого не сделаем сейчас, то когда же? Если этого не сделаем мы, то кто же это сделает, кроме нас?» — отметил премьер.

Синдзо Абэ также подчеркнул, что у него и Владимира Путина совпадают мнения относительно того, что отсутствие мирного договора между Россией и Японией — это «ненормальная ситуация».

«Между Японией и Россией есть общая позиция и твёрдая решимость — и у меня, и у президента Путина — решить наши общие территориальные вопросы. И для этого необходимо чаще встречаться и уточнять общие позиции», — сказал Абэ.

В свою очередь, российский лидер отметил, что для урегулирования спорных моментов необходимо создать обстановку, в которой было бы комфортно решать насущные вопросы.

«Я не пошутил по поводу того, чтобы заключить договор без всяких предварительных условий. Можно ведь прописать сразу в договоре, что мы будем стремиться к урегулированию всех вопросов. Уверен, когда-нибудь это сделаем. Нам нужно убрать всё, что нам мешает для выстраивания отношений», — заявил президент.

«Если это не подходит, мы договорились с премьер-министром Абэ, что мы вместе будем работать над тем, чтобы организовать нашу совместную хозяйственную деятельность. Нам нужно создать обстановку, в которой было бы комфортно решать эти вопросы», — добавил Путин.

По его словам, в Москве понимают чувствительность вопроса Курильских островов для обеих сторон и рассчитывают, что рано или поздно этот вопрос будет урегулирован.

Президент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума

kremlin.ru

«Создать атмосферу, необходимую для решения сложных проблем»

Напомним, что территориальные претензии Токио на несколько островов Курильской гряды (на Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи) являются главной проблемой заключения мирного договора между Россией и Японией. В Москве неоднократно подчёркивали, что не торгуют своими территориями и в принципе не рассматривают сложившуюся после Второй мировой войны ситуацию как территориальный спор.

Вместе с тем в последние годы заметны определённые подвижки в этом направлении. Так, в середине декабря 2016-го Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о совместном хозяйственном освоении Южных Курил и возобновлении контактов по военной линии. Тогда российский лидер призвал прекратить «исторический пинг-понг» в отношении судьбы Курил и подчеркнул важность мирного договора.

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С тех пор Путин и Абэ регулярно проводят двусторонние переговоры на высшем уровне, и в мае 2018 года японский премьер обозначил намерение поставить точку в вопросе заключения мирного договора при нынешнем поколении.

Возвращаясь к последнему предложению президента России, в японском МИД воздержались от комментариев относительно заявлений Владимира Путина по мирному договору. Представитель внешнеполитического ведомства заявил РИА Новости, что позиция Токио по-прежнему заключается в первичности урегулирования вопроса Курильских островов.

«Японское правительство знает об упомянутом вами выступлении Путина. Мы воздерживаемся от комментариев публичных высказываний президента Путина. Но в правительстве Японии нет изменений относительно того, чтобы на базе основного направления упорно продолжать переговоры о заключении мирного договора после решения проблемы принадлежности четырёх северных островов», — сообщили в МИД.

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что переговорный процесс вокруг заключения мирного договора не прекращался и ведётся на постоянной основе.

«Будем продолжать его, в том числе на основе прозвучавшего из уст президента предложения. Оно позволит создать атмосферу, необходимую для решения сложных проблем в наших отношениях, в этом логика», — отметил дипломат.

Вместе с тем он добавил, что создание нового формата для ведения диалога по мирному договору избыточно.

«У нас есть устоявшийся канал диалога, и мы продолжим его на уровне заместителей министров иностранных дел. В рамках этого существующего канала мы будем обсуждать предложение президента России», — сказал Моргулов.

Берег Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

«Наши позиции по договору принципиально расходятся»

Говоря об экономическом потенциале заключения мирного договора между Россией и Японией, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на полях ВЭФ констатировал, что это событие позитивно отразится на регионе.

«В любом случае любые мирные договоры отражаются положительно... Это дополнительный импульс к развитию и реализации проектов», — заявил Кожемяко.

Японский премьер отметил, что эксперты должны изучить проект строительства моста между Сахалином и Хоккайдо с точки зрения его рентабельности и технических возможностей, а также перспектив сооружения транспортного перехода с Сахалина на материк.

«Что касается этого проекта, то соединение железнодорожным переходом материковой части России и Сахалина может впоследствии дойти и до Японии. Для этого необходимо прежде всего тщательно изучить на экспертном уровне технические возможности и экономическую рентабельность проекта», — сказал Абэ.

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По словам заведующего Центром изучения Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрия Мосякова, предложение российского лидера о скором заключении мирного договора без дополнительных условий в целом совпадает с видением этой ситуации японским премьером. Как напомнил эксперт в беседе с RT, Абэ говорил, что ситуация находится в определённом тупике, который фактически закрывает все другие возможности для расширения и развития двустороннего сотрудничества.

«Уже готовы практически 150 крупных проектов по инвестированию японского капитала и его прихода и на Дальний Восток, и в Сибирь, и вообще в Россию. Отсутствие формального документа, который свидетельствует о том, что отношения между Россией и Японией находятся в состоянии определённой стабильности и мира, конечно, служит препятствием на пути дальнейшей реализации планов Японии и совместных проектов. Поэтому совершенно объективный процесс — искать новые и неожиданные развязки», — заявил Мосяков.

Его оптимизм не разделяет руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, который в разговоре с RT усомнился в том, что мирный договор будет заключён в обозримом будущем — из-за принципиального расхождения в позиции двух стран по этому вопросу.

«Япония считает, что она должна сначала получить четыре южно-курильских острова, на которые она претендует, называя их своими северными территориями, а потом подписывать мирный договор. Мы стоим на противоположных позициях. Говорим, что надо, чтобы Япония признала послевоенные реалии, то есть законность владения и перехода этих островов к России, а потом уже будем заключать мирный договор. Это противоречие не будет устранено в ближайшие годы», — рассказал эксперт.

По словам собеседника RT, Синдзо Абэ делает ставку на Владимира Путина, полагая, что только он может решить эту проблему в России. При этом он отметил, что мирный договор принципиально ничего не меняет в текущих реалиях. Более того, в случае гипотетической передачи Японии части островов, нет никакой гарантии того, что Токио не разместит на их территории американское вооружение.

«Конечно, американцы используют Японию как плацдарм для создания восточно-азиатского звена своей глобальной противоракетной обороны, нацеленной на Россию», — заявил Кистанов.

«Сейчас в Японии будут размещаться две сухопутные системы американского производства Aegis. Японцы говорят, что это против Северной Кореи и её ядерной угрозы, а мы считаем, что это часть американской глобальной противоракетной обороны антироссийского свойства. Эта проблема учитывается нами при ведении переговоров о территориальной проблеме, о мирном договоре и в целом о наших отношениях», — добавил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин и Синдзо Абэ

kremlin.ru

«В обстановке взаимного понимания и доверия»

По словам посла России в Японии Михаила Галузина, озвученное на ВЭФ предложение президента полностью лежит в русле той линии, которую Москва проводила в отношениях с Токио на протяжении последних лет.

«Мы рассматриваем Японию как важного и надёжного партнёра, считаем что российско-японские отношения сегодня развиваются исключительно успешно, прежде всего благодаря тем договорённостям, которые достигнуты между нашими лидерами», — заявил Галузин RT на полях ВЭФ.

«Что может быть лучше для отношений между надёжными партнёрами, чем наличие такой фундаментальной договорно-правовой базы как мирный договор... Мы исходим из того, что столь сложная, эмоциональная проблема как территориальная, должна решаться в обстановке дружбы, сотрудничества, взаимного понимания и доверия. Эту атмосферу нам ещё предстоит сформировать, и мирный договор стал бы ключевым фактором её формирования», — добавил дипломат.

Вместе с тем он отметил, что Россия не претендует на то, чтобы диктовать какому-либо суверенному государству, как ему выстраивать свою политику в области безопасности, однако имеет своё мнение о том, какие последствия этот выбор имеет для безопасности страны.

«В Японии сохраняется значительное военное присутствие США. У них есть договор о безопасности, который позволяет размещать на её территории такие массированные вооружённые силы Соединённых Штатов. Япония, к сожалению, участвует в создании азиатско-тихоокеанской глобальной системы ПРО США, которая способна подорвать стратегическую стабильность и которая нацелена (как показывают объективные расчёты) против стратегического военного потенциала России», — подчеркнул Галузин.

Вместе с тем, отметил посол, несмотря на имеющиеся противоречия Москва остаётся приверженцем развития отношений с Токио в том числе и в военной области, и рассчитывает достичь с японскими коллегами взаимопонимания.