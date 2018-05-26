Абэ рассчитывает заключить мирный договор с Россией при нынешнем поколении
- Reuters
«Вопрос мирного договора, не подписанного в течение более чем 70 лет, решить нелегко, однако в нашем поколении мы хотим поставить точку в этой проблеме. Это и есть главнейшая задача нашего плана», — сказал Абэ.
В свою очередь, Путин отметил важность терпеливого поиска решения, которое отвечало бы стратегическим интересам и Москвы, и Токио.
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.
Ранее Абэ заявил, что хотел бы лично подписать российско-японский мирный договор с Путиным.