Абэ рассчитывает заключить мирный договор с Россией при нынешнем поколении

Короткая ссылка
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает решить вопрос о заключении мирного договора между странами при жизни нынешнего поколения.
Абэ рассчитывает заключить мирный договор с Россией при нынешнем поколении
  • Reuters

«Вопрос мирного договора, не подписанного в течение более чем 70 лет, решить нелегко, однако в нашем поколении мы хотим поставить точку в этой проблеме. Это и есть главнейшая задача нашего плана», — сказал Абэ.

В свою очередь, Путин отметил важность терпеливого поиска решения, которое отвечало бы стратегическим интересам и Москвы, и Токио.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

Ранее Абэ заявил, что хотел бы  лично подписать российско-японский мирный договор с Путиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить