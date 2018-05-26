Путин отметил важность терпеливого поиска решения проблемы мирного договора с Японией

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Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ вопросы мирного договора между странами.
Путин отметил важность терпеливого поиска решения проблемы мирного договора с Японией
  • Reuters

«Считаю важным терпеливо продолжать поиск решения, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии и было бы принято народами обеих стран», — заявил он.

Кроме того, Путин сообщил, что стороны выразили удовлетворение реализацией договорённостей по пяти направлениям совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Также российский лидер пообещал способствовать посещению Курильских островов японскими гражданами.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

Ранее Синдзо Абэ выразил надежду на то, что Курилы из символа противоречий превратятся в символ сотрудничества.

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