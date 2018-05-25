Абэ выразил надежду на то, что Курилы станут символом сотрудничества

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что Курильские острова из символа противоречий могут превратиться в символ сотрудничества.

В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Абэ предложил «помечтать», каким будет мир после установления между Россией и Японией «постоянной стабильности».

«Я думаю, что при этом и Северный Ледовитый океан, и Берингово море, северная часть Тихого океана, Японское море — все эти регионы будут соединены магистральной морской дорогой мира и процветания. И те острова, которые некогда уже, получается, были причиной противостояния — тогда они превратятся в символ сотрудничества между нашими странами», — заявил Абэ.

В феврале Синдзо Абэ пообещал совместно с Путиным положить конец неразрешённой проблеме мирного договора между двумя странами, который так и не был заключён после Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что российская сторона стремится к взаимовыгодным схемам коммерческой деятельности совместно с Японией с целью укрепления отношений между двумя странами.