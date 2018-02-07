Абэ пообещал совместно с Путиным разрешить вопрос мирного договора между Японией и Россией

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал совестно с президентом России Владимиром Путиным положить конец неразрешённой проблеме мирного договора между двумя странами, который отсутствует со времён окончания Второй мировой войны.

«Ситуация, что между Японией и Россией не подписан мирный договор, хотя прошло уже 72 года с окончания войны — ненормальная. Я и президент Путин положим конец этой проблеме, которая сохраняется все послевоенное время», — цитирует японского политика ТАСС.

Об этом Абэ заявил в ходе проходящего в Токио «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».

Ранее МИД Японии заявил России протест в связи с военными учениями на Курилах.

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