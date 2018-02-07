МИД Японии заявил России протест в связи с военными учениями на Курилах
Министерство иностранных дел Японии заявило России протест в связи с российскими военными учениями на островах Курильской гряды.
Об этом сообщает агентство «Киодо».
Как заявил глава МИД Японии Таро Коно, учения противоречат позиции Токио в отношении «северных территорий».
Ранее на островах Курильской гряды стартовали военные учения по противодействию условным незаконным вооружённым формированиям. В мероприятиях задействовано более 2 тыс. российских военнослужащих и около 500 единиц техники.
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