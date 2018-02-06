Около двух тысяч военнослужащих ВВО участвуют в учениях на Курилах

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На островах Курильской гряды стартовали военные учения по противодействию условным незаконным вооружённым формированиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В мероприятиях задействовано более 2 тыс. российских военнослужащих и около 500 единиц техники.

«На островах Курильской гряды стартовало учение по противодействию условным незаконным вооружённым формированиям, задействовано более 2 тыс. военнослужащих, около 500 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-8АМТШ», — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, уточняется, что в ходе практического этапа учений вертолётно-штурмовая группа высадится на один из Курильских островов.

Также сообщается, что на острове Кунашир военнослужащие будут искать и блокировать условную диверсионно-разведывательную группу.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае начались масштабные учения МЧС, в которых примут участие около 1 тыс. сотрудников и будет задействовано 22 единицы техники.

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