На Дальнем Востоке начались масштабные учения МЧС
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Сибирского регионального центра МЧС Ирину Бутенко.
Часть подразделений прибывает во Владивосток сегодня, другие переводятся в режим повышенной готовности.
Отмечается, что учения, которые будут длиться две недели, пройдут в несколько этапов: активный, теоретический, практический.
Учения проводятся в рамках подготовки подразделений МЧС к весенне-летнему периоду паводков и лесных пожаров.
В учениях принимают участие пожарно-спасательные подразделения и отряды, спасательные центры и авиация.