На Дальнем Востоке начались масштабные учения МЧС

В Приморском крае начались масштабные учения МЧС, в которых примут участие около тысячи сотрудников и будут задействованы 22 единицы техники.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Сибирского регионального центра МЧС Ирину Бутенко.

Часть подразделений прибывает во Владивосток сегодня, другие переводятся в режим повышенной готовности.

Отмечается, что учения, которые будут длиться две недели, пройдут в несколько этапов: активный, теоретический, практический.

Учения проводятся в рамках подготовки подразделений МЧС к весенне-летнему периоду паводков и лесных пожаров.

В учениях принимают участие пожарно-спасательные подразделения и отряды, спасательные центры и авиация.