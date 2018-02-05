Весной начнётся заключительный этап госиспытаний фрегата «Адмирал Горшков»

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Завершающий этап государственных испытаний фрегата «Адмирал Горшков» планируется начать весной. Об этом сообщил генеральный директор завода «Северная верфь» Игорь Пономарёв.

«Завод все свои обязательства выполнил, осталось завершить испытания наиболее сложных образцов вооружения военной техники, которая не имеет аналогов в мире», — цитирует Пономарёва РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время фрегат находится на заводе.

«Мы его готовим к завершающему этапу государственных испытаний, который намечен на апрель-май, он займёт месяца два», — добавил гендиректор судостроительного завода.

Ранее в ОСК рассказали о планах по сдаче в эксплуатацию фрегата «Адмирал Горшков».

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