Весной начнётся заключительный этап госиспытаний фрегата «Адмирал Горшков»
«Завод все свои обязательства выполнил, осталось завершить испытания наиболее сложных образцов вооружения военной техники, которая не имеет аналогов в мире», — цитирует Пономарёва РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время фрегат находится на заводе.
«Мы его готовим к завершающему этапу государственных испытаний, который намечен на апрель-май, он займёт месяца два», — добавил гендиректор судостроительного завода.
Ранее в ОСК рассказали о планах по сдаче в эксплуатацию фрегата «Адмирал Горшков».