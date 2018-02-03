В ОСК рассказали о планах по сдаче в эксплуатацию фрегата «Адмирал Горшков»

При соблюдении графика испытаний флаг ВМФ на фрегате «Адмирал Горшков» поднимут в конце лета, сообщил президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Закончила работу комиссия, которая разбиралась с причинами неудачных пусков. Определены все основные технические доработки, которые нужно сделать, но и дальше коллегам нужно время. Я полагаю, что это может быть пара месяцев (наверное, до середины или конца марта), для того чтобы провести необходимые тестовые стрельбы. После чего, я полагаю, будет запланирован следующий раунд государственных испытаний», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что «это пока очередной план».

«Если график будет соблюдён, то мы, конечно, надеемся, что Андреевский флаг будет поднят в конце лета текущего года», — отметил президент ОСК.

Ранее сообщалось, что британский фрегат «Сент-Олбанс» сопровождал российский фрегат «Адмирал Горшков», когда тот проходил близ британских территориальных вод в Северном море.