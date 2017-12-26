Британские ВМС сопровождали российский фрегат «Адмирал Горшков» в Северном море

Британский фрегат «Сент-Олбанс» сопровождал российский фрегат «Адмирал Горшков», когда тот проходил близ британских территориальных вод в Северном море. Об этом сообщает пресс-служба Королевских ВМС.

Отмечается, что 23 декабря «Сент-Олбанс» был вызван для сопровождения российского корабля. Фрегат вёл наблюдение за «Адмиралом Горшковым» в течение трёх дней, во вторник, 26 декабря, он вернётся на базу в Портсмуте.

«Я не буду колебаться защитить наши воды и не потерплю никакой формы агрессии», — заявил в этой связи министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Он также подчеркнул, что Британию «не запугать», когда дело касается защиты её национальных интересов.

«Адмирал Горшков» проходит завершающий этап испытаний. ФАН передавало, что ВМФ России получит новейший фрегат к концу 2017 года.