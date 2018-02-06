В МИД России выступили за взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности с Японией

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Российская сторона стремится к взаимовыгодным схемам коммерческой деятельности совместно с Японией с целью укрепления отношений между двумя странами, заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

«Наша цель — выйти на действительно взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности, что соответствовало бы экономическим интересам компаний двух стран, подтолкнуло бы сотрудничество соседних регионов — Сахалинской области и Хоккайдо, ну и, конечно, внесло бы реальный вклад в укрепление доверия между двумя странами», — приводит слова российского дипломата РИА Новости.

Об этом он рассказал на третьем раунде переговоров о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Ранее сообщалось, что правительство Японии может предоставить России план по модернизации городской инфраструктуры Владивостока в рамках экономического сотрудничества двух стран.

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