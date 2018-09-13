Восточный акцент: Россия и страны Азии создают новый информационный язык

На полях четвёртого Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась сессия, посвящённая информационной картине в Азии. Представители ведущих российских, китайских и индийских медиахолдингов заявили о необходимости формирования нового взгляда на информационную картину мира, а также развития способов коммуникации и доставки контента конечному потребителю.

В поисках баланса

Среди основных вызовов, с которыми сталкиваются СМИ из России и Азии, — восприятие информационной картины мира через западные информационные ресурсы, до сих пор доминирующие и формирующие информационную повестку дня для миллионов людей в соответствии с собственными интересами. Это касается не только самих ресурсов, но и тех каналов, по которым информация попадает к пользователям. И среди традиционных информационных средств интернет с каждым годом приобретает всё большее влияние.

По мнению Шэнь Хайсюна, президента China Media Group, на сегодня наблюдается серьёзный дисбаланс между присутствием азиатских стран в мировой экономике и их местом в информационном мире.

«ВВП азиатских стран — это треть мирового ВВП, но голос азиатских СМИ существенно слабее, чем демографический и экономический потенциал Азии. Нам нужен единый информационный язык, на котором мы сможем общаться и вести с нашими зрителями и слушателями интересный для них диалог, чтобы новости из двух-трёх регионов мира не доминировали безоговорочно в информационной картине дня», — заявил Шэнь Хайсюн.

Глава China Media Group добавил, что для выработки этого языка нужны правила стратегического медиасотрудничества, особенно между Россией и Китаем, и в этом отношении выразил удовлетворение, что за полгода успел дважды встретиться с главой МИА «Россия сегодня» Димитрием Киселёвым. «Хотя интернет и даёт большие возможности для коммуникации, но живое человеческое общение с партнёрами необходимо», — подчеркнул Шэнь Хайсюн.

При этом все возможности для успешного развития уже существуют, подчеркнул Шэнь Хайсюн, нужна лишь достаточная воля для их осуществления. В частности, он похвалил скорость российского интернета: «У меня ощущение, будто я не выезжал из Пекина, и это важно, поскольку новые сетевые СМИ уже изменили нашу работу, сделав акцент на скорость получения информации. Теперь важно ни на минуту не выпадать из процесса», — подчеркнул Шэнь Хайсюн.

Глава медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн — для RT

Создавая каналы подачи информации

Дмитрий Киселёв отметил, что жителям России очень близки азиатские ценности не только в силу географического расположения, но и из-за восприятия мира. «Мы очень близки к конфуцианству, поскольку тоже стремимся к гармонии и справедливости. Но нам и нашим партнёрам нужно осознать, насколько Россия и Азия дополняют друг друга, именно мы можем найти не только актуальную повестку для диалога, но и почву для морально-ценностного превосходства в мире. И в этом новом потоке мы не позволим доминировать западным интерпретациям — мы сами себя объясним без западного информационного сервиса», — отметил Дмитрий Киселёв.

В ходе дискуссии президент индийского исследовательского фонда Observer Самир Саран призвал обращать больше внимания на распространение информации с помощью социальных сетей и мессенджеров, чья аудитория в одной только Индии измеряется сотнями миллионов. Нужно пересмотреть и подход к подаче информации, поскольку массовая аудитория интернета молода, а представители истеблишмента в разных странах — люди преимущественно в возрасте, заметил Самир Саран.

При этом глава проекта USA Really Александр Малькевич подчеркнул, что нужно не только рассматривать новые каналы подачи информации, но и самостоятельно их генерировать. «Мы не первый день сталкиваемся с цензурой и самоцензурой в некоторых ведущих социальных сетях, вплоть до того что неугодные аккаунты в один день могут ликвидироваться сотнями практически без объяснения причин. И сколь бы хорош ни был наш контент, его могут просто заблокировать на пути к пользователю. Поэтому российским и китайским специалистам необходимо подумать о создании аналогичных соцсетей и мессенджеров, опираясь на опыт китайских коллег по регулированию в области интернета», — добавил Александр Малькевич.