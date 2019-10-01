Без лишних преград: Россия заключила соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром

1 октября страны ЕАЭС, в том числе и Россия, подписали соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром. На первом этапе договор подразумевает безбарьерный обмен товарами, а позже его действие распространится на услуги и инвестиции. По оценке экспертов, сделка должна оказать поддержку российскому бизнесу в этой азиатской республике. Кроме того, соглашение поможет России усилить торговое присутствие и в других государствах региона.

Во вторник, 1 октября, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию, подписали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Сингапуром. Соответствующее решение было принято по итогам заседания Высшего совета ЕАЭС.

«Соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром создаст благоприятные условия для наращивания встречных экспортно-импортных операций, углубления кооперации в самых разных сферах», — отметил Владимир Путин в ходе заседания, которое прошло в Ереване.

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Пока соглашение подразумевает только свободное перемещение товаров между Сингапуром и странами ЕАЭС. Однако уже в течение года стороны смогут заключить аналогичные сделки в сфере услуг и инвестиций. Об этом ранее в беседе с RT рассказал заместитель министра экономического развития Тимур Максимов.

«Параллельно мы с Сингапуром сейчас работаем над аналогичным соглашением в области услуг и инвестиций. Думаю, до конца 2019 года переговоры будут завершены. Так, уже в 2020-м будет возможно подписать и ратифицировать полностью весь договор о свободном перемещении товаров, услуг и инвестиций», — отметил Максимов.

Как рассказал RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, первоначально идею создания зоны свободной торговли активно продвигал российский бизнес. На сегодняшний день многие крупные компании переносят производство из России в Сингапур из-за льготного налогообложения. Однако торговые барьеры между двумя странами заметно усложняют работу предпринимателей.

«Сегодня большое число российских фирм формально зарегистрированы в Сингапуре. Тем не менее бизнес сталкивается с парадоксальной ситуацией: благодаря особому деловому климату наши компании производят большой объём продукции на территории Сингапура, но при этом должны платить довольно приличные суммы при поставке этих товаров обратно в Россию. Ожидаемое в результате действия ЗСТ снижение налогов и тарифов должно решить эту проблему», — пояснил Маслов.

Более того, наличие зоны свободной торговли может ускорить транспортировку товаров и упростить процедуры таможенного контроля. Таким образом, помимо крупных компаний, в торговлю начнут активнее включаться представители малого и среднего бизнеса.

«Часто предпринимателей пугает сложность процедур, появляется страх самостоятельно что-то поставлять. В результате малый и средний бизнес обращается за помощью к более крупным поставщикам и уже через них продаёт свои товары, из-за чего растёт стоимость конечной продукции. Обнуление тарифов и упрощение торговых процедур, напротив, сделает товары дешевле и доступнее для потребителей», — добавил Алексей Маслов.

Сделка с Сингапуром стала уже вторым соглашением о зоне свободной торговли между Россией и азиатской страной. Так, в мае 2015 года Москва в рамках ЕАЭС заключила договор о ЗСТ с Вьетнамом. В результате с 2016 по 2018 годы российско-вьетнамский товарооборот увеличился почти на 60% — до $6,08 млрд. Об этом свидетельствуют данные ФТС.

Согласно статистике ведомства, по итогам 2018 года товарооборот России и Сингапура составил $3,66 млрд. Как полагает Алексей Маслов, на первом этапе соглашение о ЗСТ позволит нарастить объём взаимной торговли на 10—15%. При этом начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян считает возможным довести показатель до $10 млрд в течение следующих нескольких лет.

«Как минимум соглашение позволит увеличить поставки российской нефти на сингапурские НПЗ, а также получить доступ ко многим передовым технологиям в сфере IT, нефтепереработки и городского строительства», — отметил Авакян в разговоре с RT.

По данным ФТС за 2018 год, почти 94% российского экспорта в Сингапур составила продукция нефтегазовой отрасли. При этом основная часть импорта (70%) пришлась на электрооборудование и товары машиностроительной отрасли. Хотя опрошенные RT эксперты прогнозируют дальнейший рост товарооборота, специалисты не ждут изменений в структуре торговли двух стран.

«В структурном плане у России с Сингапуром всё останется без изменений — мы им нефть, они нам высокотехнологичную продукцию. Впрочем, вероятно, что основная цель подписания соглашения рассчитана на возможность использования Сингапура как финансового хаба, через который Россия будет наращивать торговые отношения с другими странами АСЕАН», — пояснил в разговоре с RT главный аналитик ЦАФТ Антон Быков.

По словам Алексея Маслова, уже сегодня почти 80% покупаемой нефти Сингапур перепродаёт странам АСЕАН в рамках регионального соглашения о зоне свободной торговли. Таким образом, после снятия торговых барьеров с азиатской республикой российская продукция начнёт активнее проникать на рынки региона. При этом речь идёт не только об энергетических, но и о сельскохозяйственных товарах.

«Сингапур можно назвать входными воротами в Азию, поскольку ЗСТ даст возможность нашим производителям эффективнее выходить на широкий рынок АСЕАН. Особенно это касается сельскохозяйственного сектора, где Россия сейчас становится весомым мировым игроком. Кроме того, соглашение с Сингапуром позволит создавать совместные высокотехнологические стартапы, продукция которых также пойдёт по всей Азии и за её пределы. То есть это такой задел на будущее, который заработает лет через пять-семь», — заключил Маслов.