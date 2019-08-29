Евротройка обеспокоена обострением ситуации в Южно-Китайском море

Великобритания, Германия и Франция в совместном заявлении выразили обеспокоенность обострением ситуации в Южно-Китайском море и призывают страны к деэскалации напряжённости.

«Мы обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море, которая может привести к нарушению безопасности и стабильности в регионе», — говорится в сообщении британского МИД.

Страны призвали обеспечить соблюдение прав прибрежных стран в своих водах. Кроме того, евротройка выступает против ограничений морской навигации и пролётов над Южно-Китайским морем.

Ранее Пентагон обвинил КНР в попытках оказания давления на соседние страны в Южно-Китайском море. По мнению американского оборонного ведомства, такие действия подрывают доверие к Пекину.

Парасельские острова и архипелаг Спратли в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами.