Пентагон выразил беспокойство из-за действий КНР в Южно-Китайском море
«Министерство обороны серьёзно обеспокоено продолжающимися попытками Китая нарушать порядок, основанный на международных правилах на всей территории Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в заявлении ведомства.
Как подчеркнули в США, Китай возобновил «принудительное вмешательство» в нефтегазовую деятельность Вьетнама в Южно-Китайском море, нарушив таким образом обещание главы Минобороны страны Вэй Фэнхэ о мирной стратегии развития.
«Китай не сможет завоевать доверие своих соседей и уважение международного сообщества, продолжая свою тактику запугивания», — отметили в Пентагоне.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Китай в отпугивании других стран от освоения ресурсов Южно-Китайского моря.
В свою очередь, в КНР выступили против расширения участия Соединённых Штатов в региональных делах.