Пентагон выразил беспокойство из-за действий КНР в Южно-Китайском море

Попытки КНР оказать давление на соседние страны в Южно-Китайском море, в частности Вьетнам, противоречат представлению США о свободе и безопасности Индо-Тихоокеанского региона и подрывают доверие к Пекину, заявили в Пентагоне.

«Министерство обороны серьёзно обеспокоено продолжающимися попытками Китая нарушать порядок, основанный на международных правилах на всей территории Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в заявлении ведомства.

Как подчеркнули в США, Китай возобновил «принудительное вмешательство» в нефтегазовую деятельность Вьетнама в Южно-Китайском море, нарушив таким образом обещание главы Минобороны страны Вэй Фэнхэ о мирной стратегии развития.

«Китай не сможет завоевать доверие своих соседей и уважение международного сообщества, продолжая свою тактику запугивания», — отметили в Пентагоне.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Китай в отпугивании других стран от освоения ресурсов Южно-Китайского моря.

В свою очередь, в КНР выступили против расширения участия Соединённых Штатов в региональных делах.