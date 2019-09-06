Притяжение Азии: чем запомнился Пятый Восточный экономический форум
- РИА Новости
Пятый Восточный экономический форум установил новый рекорд по числу гостей и подписанных соглашений. За три дня участники ВЭФ-2019 заключили более 270 инвестиционных договоров на сумму 3,4 трлн рублей, а всего площадку посетили 8,5 тыс. человек из 65 стран. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
По словам Трутнева, самые многочисленные делегации прибыли из Японии, Китая, Индии и Южной Кореи.
В общей сложности на форум приехали представители более чем 440 мировых компаний и главы государств Азиатско-Тихоокеанского региона: премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Малайзии Махатхир Мохамад, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Одним из самых обсуждаемых событий стали российско-индийские переговоры с участием Путина и Моди. Москва и Дели заявили о новых партнёрских планах. Как ожидается, к 2025 году товарооборот двух государств должен будет вырасти почти в три раза — с $11 млрд до $30 млрд. При этом взаимные инвестиции планируется увеличить до $15 млрд.
Лидеры двух стран рассказали о возможном совместном строительстве судов для перевозки сжиженного газа, нефтепродуктов и других грузов. Более того, в ближайшее время стороны готовы начать первый раунд переговоров по зоне свободной торговли (ЗСТ) Индии с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
В общей сложности на полях ВЭФ—2019 Россия заключила с Индией 50 инвестиционных соглашений на $5 млрд.
На форуме активно обсуждались и деловые отношения России и Японии. Как заявил Синдзо Абэ, за последние три года страны разработали более 200 совместных проектов в торговле, энергетике, развитии малого и среднего бизнеса. Ещё в 2017 году государства создали совместный инвестфонд объёмом $1 млрд. Сейчас из этой суммы в общие проекты вложено порядка $250 млн. Об этом RT на полях форума рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Одна из ключевых инвестиций — это онлайн-лидер в здравоохранении — Doctis. Сегодня эта компания активно растёт в России и заключила соглашения с ведущими клиниками и страховыми агентствами страны. С Японией есть планы по инвестированию в завод по производству метанола в Волгограде. Мы также намерены вкладываться в технологии по переработке газов в протеины, поэтому считаем технологическое направление с Японией одним из самых перспективных», — отметил Дмитриев.
Денежный день
Наиболее важным для представителей бизнеса стал второй день форума. Именно 5 сентября на ВЭФ были подписаны крупнейшие сделки.
Самым масштабным по вложениям стал проект завода по производству метанола и аммиака на территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический». На строительство предприятия планируется привлечь более 200 млрд рублей.
Кроме того, российские и китайские компании подписали соглашение на 45 млрд рублей по строительству животноводческого комплекса для производства коровьего молока в Приморском крае. В число наиболее весомых вошёл проект на 57,2 млрд рублей по созданию туристического кластера «Азиатская деревня» в ТОР «Камчатка».
К числу значимых сделок относится принятие окончательного решения по инвестициям в «Арктик СПГ — 2». Как заявил министр энергетики России Александр Новак, реализуемый проект по производству сжиженного природного газа является крупнейшим в мире с общим объёмом вложений $21 млрд.
Помимо российского «Новатэка» в сделке участвуют компании из Франции, Китая и Японии. При этом объём японских инвестиций в проект составляет порядка $5 млрд. Об этом на полях форума рассказал глава МИД Японии Таро Коно.
Пленарное заседание
Центральным событием ВЭФ—2019 стало пленарное заседание с участием Владимира Путина и приглашённых глав государств. Во время своего выступления российский лидер рассказал, что благодаря мерам поддержки с 2015 года инвесторы вложили в экономику Дальнего Востока 612 млрд рублей, а промышленность региона выросла на 23%.
- Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Впрочем, президент не стал ограничиваться только заявлениями о региональных успехах.
Неожиданно для гостей и участников встречи Путин предложил запустить льготную ипотеку под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока. Как ожидается, программа начнёт действовать уже до конца года и должна будет привлечь в регион больше квалифицированных кадров.
Вторым сюрпризом для присутствующих на встрече стали слова Нарендры Моди. Индийский премьер-министр сообщил о предоставлении кредита размером $1 млрд на развитие Дальнего Востока.
«Индия предоставит кредитную линию в размере $1 млрд. Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране», — подчеркнул Моди.
Внимание участников дискуссии привлекло обсуждение российско-японских отношений. Синдзо Абэ вновь поднял вопрос заключения мирного договора между странами и призвал Владимира Путина сделать всё возможное достижения этой цели.
«Нашими усилиями устойчиво создаётся образ новых отношений сотрудничества между Японией и Россией. Тогда следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», — завил Абэ.
Ещё на прошлогодней встречи на полях ВЭФ Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор между двумя странами. Тогда заявление президента стало одним из самых ярких событий всего форума. После этого стороны провели ряд переговоров, но пока не смогли прийти к консенсусу.