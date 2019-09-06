Притяжение Азии: чем запомнился Пятый Восточный экономический форум

В пятницу, 6 сентября, во Владивостоке завершился Пятый Восточный экономический форум. За три дня площадку посетили более 8 тыс. человек. Представители власти и предприниматели из 440 международных компаний подписали свыше 270 инвестиционных соглашений. На юбилейном ВЭФ не обошлось и без громких заявлений. Чем удивил Восточный экономический форум в 2019 году — в материале RT.

Пятый Восточный экономический форум установил новый рекорд по числу гостей и подписанных соглашений. За три дня участники ВЭФ-2019 заключили более 270 инвестиционных договоров на сумму 3,4 трлн рублей, а всего площадку посетили 8,5 тыс. человек из 65 стран. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По словам Трутнева, самые многочисленные делегации прибыли из Японии, Китая, Индии и Южной Кореи.

В общей сложности на форум приехали представители более чем 440 мировых компаний и главы государств Азиатско-Тихоокеанского региона: премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Малайзии Махатхир Мохамад, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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Одним из самых обсуждаемых событий стали российско-индийские переговоры с участием Путина и Моди. Москва и Дели заявили о новых партнёрских планах. Как ожидается, к 2025 году товарооборот двух государств должен будет вырасти почти в три раза — с $11 млрд до $30 млрд. При этом взаимные инвестиции планируется увеличить до $15 млрд.

Лидеры двух стран рассказали о возможном совместном строительстве судов для перевозки сжиженного газа, нефтепродуктов и других грузов. Более того, в ближайшее время стороны готовы начать первый раунд переговоров по зоне свободной торговли (ЗСТ) Индии с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

В общей сложности на полях ВЭФ—2019 Россия заключила с Индией 50 инвестиционных соглашений на $5 млрд.

На форуме активно обсуждались и деловые отношения России и Японии. Как заявил Синдзо Абэ, за последние три года страны разработали более 200 совместных проектов в торговле, энергетике, развитии малого и среднего бизнеса. Ещё в 2017 году государства создали совместный инвестфонд объёмом $1 млрд. Сейчас из этой суммы в общие проекты вложено порядка $250 млн. Об этом RT на полях форума рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Одна из ключевых инвестиций — это онлайн-лидер в здравоохранении — Doctis. Сегодня эта компания активно растёт в России и заключила соглашения с ведущими клиниками и страховыми агентствами страны. С Японией есть планы по инвестированию в завод по производству метанола в Волгограде. Мы также намерены вкладываться в технологии по переработке газов в протеины, поэтому считаем технологическое направление с Японией одним из самых перспективных», — отметил Дмитриев.

Денежный день

Наиболее важным для представителей бизнеса стал второй день форума. Именно 5 сентября на ВЭФ были подписаны крупнейшие сделки.

Самым масштабным по вложениям стал проект завода по производству метанола и аммиака на территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический». На строительство предприятия планируется привлечь более 200 млрд рублей.

Кроме того, российские и китайские компании подписали соглашение на 45 млрд рублей по строительству животноводческого комплекса для производства коровьего молока в Приморском крае. В число наиболее весомых вошёл проект на 57,2 млрд рублей по созданию туристического кластера «Азиатская деревня» в ТОР «Камчатка».

К числу значимых сделок относится принятие окончательного решения по инвестициям в «Арктик СПГ — 2». Как заявил министр энергетики России Александр Новак, реализуемый проект по производству сжиженного природного газа является крупнейшим в мире с общим объёмом вложений $21 млрд.

Помимо российского «Новатэка» в сделке участвуют компании из Франции, Китая и Японии. При этом объём японских инвестиций в проект составляет порядка $5 млрд. Об этом на полях форума рассказал глава МИД Японии Таро Коно.

Пленарное заседание

Центральным событием ВЭФ—2019 стало пленарное заседание с участием Владимира Путина и приглашённых глав государств. Во время своего выступления российский лидер рассказал, что благодаря мерам поддержки с 2015 года инвесторы вложили в экономику Дальнего Востока 612 млрд рублей, а промышленность региона выросла на 23%.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке

РИА Новости

© Алексей Даничев

Впрочем, президент не стал ограничиваться только заявлениями о региональных успехах.

Неожиданно для гостей и участников встречи Путин предложил запустить льготную ипотеку под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока. Как ожидается, программа начнёт действовать уже до конца года и должна будет привлечь в регион больше квалифицированных кадров.

Вторым сюрпризом для присутствующих на встрече стали слова Нарендры Моди. Индийский премьер-министр сообщил о предоставлении кредита размером $1 млрд на развитие Дальнего Востока.

«Индия предоставит кредитную линию в размере $1 млрд. Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране», — подчеркнул Моди.

Внимание участников дискуссии привлекло обсуждение российско-японских отношений. Синдзо Абэ вновь поднял вопрос заключения мирного договора между странами и призвал Владимира Путина сделать всё возможное достижения этой цели.

«Нашими усилиями устойчиво создаётся образ новых отношений сотрудничества между Японией и Россией. Тогда следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», — завил Абэ.