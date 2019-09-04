«Рост ВВП будет выше прогнозов»: глава РФПИ Дмитриев об иностранных инвестициях и влиянии санкций на экономику

В 2019 и 2020 годах темпы роста ВВП России могут превысить официальный прогноз и достичь 3% и более. Всё дело в стабильности экономики страны вопреки торговым войнам США и КНР. Такой точки зрения придерживается глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который дал эксклюзивное интервью RT на полях ВЭФ-2019. Дмитриев подчеркнул, что инвесторы всё меньше реагируют на санкционные риски, и рассказал, почему Японию и Китай интересуют вложения в российские технологии.

— Кирилл Александрович, на полях ВЭФ вы говорили о партнёрстве РФПИ с инвесторами из КНР. При этом ещё в июне было решено создать Российско-китайский научно-технический инновационный фонд объёмом $1 млрд. Почему китайцы сегодня интересуются сотрудничеством с Россией в области технологий?

— Россия и Китай могут развивать ряд технологий совместно. Речь идёт о сотрудничестве, например, в генетике или искусственном интеллекте. Фонд позволит создавать компании, которые бы работали не только в России и КНР, но и на международном рынке.

Сегодня мы инвестируем в китайские компании, которые работают в области искусственного интеллекта, мы также являемся инвестором одного из крупнейших транспортных конгломератов в Азии — DiDi Taxi.

При этом очень важно, что Китай активно инвестирует в российские технологические проекты. Мы сотрудничаем с компанией Alibaba по развитию площадки для электронной торговли AliExpress Russia.

В рамках созданного фонда среди наиболее интересных для нас компаний мы отобрали уже 20 финалистов, и сейчас с каждым из них ведём сложные переговоры.

— В 2017 году был учреждён Российско-японский инвестиционный фонд — тоже объёмом $1 млрд. Каких результатов удалось достичь за время совместной работы?

— Мы уже вложили $250 млн в совместные проекты. Одна из ключевых инвестиций — это онлайн-лидер в здравоохранении — Doctis. Сегодня эта компания активно растёт в России и заключила соглашения с ведущими клиниками и страховыми агентствами страны. Мы видим, что сейчас большинство молодых людей предпочитают сначала получить консультацию через онлайн-платформу, а только потом идут к врачу. Здесь очень важны японские технологии здравоохранения, которые мы применяем и используем.

С Японией есть планы по инвестированию в завод по производству метанола в Волгограде. Мы также намерены вкладываться в технологии по переработке газов в протеины, поэтому считаем технологическое направление с Японией одним из самых перспективных.

Кирилл Дмитриев о повышении кредитного рейтинга России

— В августе международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России до максимума с 2014 года. Как вы считаете, с чем связано такое решение? Ожидаете ли вы дальнейшего повышения рейтинга России от других агентств в ближайшее время?

— В России очень сильные макроэкономические показатели — низкая инфляция и небольшой уровень долга, чёткая и предсказуемая политика государства и Центрального банка. Поэтому, безусловно, повышение рейтинга было оправдано, и мы ожидаем аналогичных действий от других международных агентств.

В условиях отклонений, которые мы наблюдаем в мировой экономике из-за торговых войн разных стран, в России ситуация выглядит весьма неплохо с точки зрения макроэкономики и стабильности. Таким образом, прогнозы других агентств также могут быть повышены.

— Повышение рейтинга Fitch произошло после введения против России новых санкций по делу Скрипалей. Означает ли это, что инвесторы всё меньше реагируют на санкционные риски?

— Инвесторы уже привыкли к санкционному режиму. Мы считаем, что такая политика ограничений крайне вредна для мировой экономики. По нашим оценкам, Европа потеряла более €100 млрд из-за санкций против России.

Но при этом санкции играют гораздо меньшую роль для нашей страны, чем динамика нефтяных цен. Когда стоимость нефти опустилась до $35 за баррель, почти 90% негативного влияния на российскую экономику оказало именно снижение котировок, и только 10% — санкционное давление. Поэтому инвесторы спокойно воспринимают те запретительные меры, которые существуют.

По мере снятия ограничений с России наш рынок будет показывать реальные возможности экономики. Перспективы весьма значимые за счёт возможного роста аграрного, технологического и инфраструктурного секторов.

Кирилл Дмитриев о влиянии санкций на экономику России

— Однако Минэкономразвития несколько ухудшило прогноз по росту экономики России. По оценке ведомства, в 2019 году ВВП вырастет на 1,3%, а в 2020-м — на 1,7%. Одновременно президент Владимир Путин требует от властей добиться более динамичных темпов. Как в РФПИ оценивают перспективы роста экономики России на ближайшие два года?

— Мы полагаем, что темпы роста ВВП будут выше прогнозов Минэкономразвития. РФПИ сейчас активно работает с компаниями, годовой оборот которых увеличивается на 10—15%. Одновременно мы считаем и надеемся, что благодаря нацпроектам и развитию инфраструктуры темпы роста экономики окажутся лучше официальных оценок.

Во многом Россия по-прежнему зависит от цен на нефть, и в среднесрочной перспективе стабильность сырьевых котировок всё ещё будет важна для экономического роста страны.

Если средства в рамках нацпроектов будут проинвестированы качественно, Россия сможет выйти на темпы роста в 3% и выше.

— Вот уже полгода как идёт судебное разбирательство в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Что говорят иностранные инвесторы о происходящем? Как эта ситуация сказывается на инвестиционном климате?

— Инвесторы надеются на скорейшее разрешение. У Baring Vostok очень хорошая репутация — он много вложил в Россию, а его инвесторами являются ведущие международные фонды. Поэтому сложившиеся обстоятельства довольно сильно влияют на отношение инвесторов к России.

Мы всегда выступали за то, чтобы корпоративные споры не решались в уголовной плоскости. Мы рады, что Майклу Калви и другому фигуранту дела — Филиппу Дельпалю, смягчили меру пресечения и перевели под домашний арест.

Надеемся, что такие же действия последуют и в отношении остальных фигурантов. Суд и следствие должны разобраться во всех фактах, но мировое инвестиционное сообщество очень внимательно следит за развитием этого дела.