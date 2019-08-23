Тёплый сезон: что означает для экономики России первое за два года снижение цен на товары и услуги

Росстат уже трижды за месяц фиксировал недельную дефляцию. Таким образом, в России впервые с 2017 года происходит снижение потребительских цен. В экспертом сообществе допускается замедление инфляции по итогам 2019 года ниже цели Центробанка в 4%. В связи с этим аналитики прогнозируют ещё два снижения ключевой ставки ЦБ, вслед за которыми государственные и частные банки будут постепенно уменьшать ставки по ипотечным кредитам.

Официальная статистика в России фиксирует снижение цен на товары и услуги. В экономике такое явление называется дефляцией — в нашей стране она отмечена впервые за последние два года.

По данным Росстата, с 23 по 29 июля средний уровень потребительских цен опустился на 0,1%, с 30 июля по 5 августа изменений не произошло, а за две недели, с 6 по 19 августа, показатель сократился ещё на 0,2%.

В разговоре с RT руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман связал общее снижение цен с ранним урожаем.

По словам эксперта, за три недели августа заметнее всего уменьшилась стоимость картофеля, моркови, помидоров, сахара, молока, муки и свинины. Причём такая ситуация может сохраниться как минимум до конца сентября.

В разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев добавил, что во второй половине лета и в начале осени россияне стремятся по максимуму обеспечить себя зимними запасами. По этой причине ближе к началу зимы и в преддверии Нового года цены традиционно начинают рост.

Согласно исследованию Центробанка, на общее снижение инфляции в стране повлияла и стабилизация цен на моторное топливо. По итогам года ЦБ прогнозирует уровень инфляции вблизи 4,2—4,7%. Возвращение показателя к цели в 4% ожидается к началу 2020-го. Впрочем, директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов считает, что уже в конце 2019 года значение окажется вблизи 3,7—3,8%.

Похожей оценки придерживаются и в Минэкономразвития, которое в своём последнем прогнозе ожидало годовую инфляцию в 4,3%. Но глава ведомства Максим Орешкин не исключил пересмотр показателя до уровня ниже 4%, сообщает ТАСС.

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Сдержанный рост цен станет поводом для Банка России в очередной раз понизить процентную ставку. Кирилл Тремасов полагает, что вероятность такого решения на сентябрьском заседании ЦБ близка к 100%. Дальнейшие действия Банка России также будут зависеть от пока ещё не представленных параметров бюджета на 2020 год и предполагаемых расходов Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Опрошенные RT эксперты прогнозируют два снижения процентной ставки ЦБ до конца 2019 года благодаря общей макроэкономической стабильности в стране. Возможное падение мировых цен на нефть в будущем уже не угрожает исполнению федерального бюджета. При этом рекордный объём золотовалютных резервов превышает внешний долг страны и позволяет России быть независимой от кредиторов и своевременно платить по обязательствам.

«В случае если цены на нефть вернутся в коридор $50—60, риски для бюджета отсутствуют. При этом сегодня объём международных резервов России более чем в два раза превышает текущие потребности государства», — сообщил RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Как поясняют аналитики, снижение ставки необходимо для стимулирования деловой активности в стране и экономического роста в целом. В долгосрочной перспективе такая мера приведёт к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.

Изменение ставки Центробанка заметнее всего отражается на ипотечном рынке. В России средняя ставка по жилищным кредитам уже начала снижаться. С мая по июль она уменьшилась с 10,58% до 10,28% годовых. Антон Покатович уже к осени прогнозирует достижение диапазона 9,5—9,7%.

«С учётом двух снижений ключевой ставки, которые летом реализовал Центробанк, мы ожидаем, что осенью ставки по ипотеке будут стремиться к уровням 9,5—9,7%, а также могут продолжить более активное уменьшение до конца года, если ЦБ и дальше пойдёт по пути снижения ставки», — отметил Антон Покатович.

В конце февраля президент Владимир Путин официально поручил правительству и Центробанку принять меры по уменьшению ипотечной ставки по крайней мере до 8%. В ЦБ считают возможным выполнить задачу к 2024 году. Об этом ранее заявила Эльвира Набиуллина.

Примерно такой же сценарий заложен в национальный проект «Жильё и городская среда». Программа предполагает, что процент по жилищному кредиту уменьшится до 8,9% в 2019 году, затем до 8,5% в 2021-м и 7,9% в 2024-м.

Марк Гойхман подчеркнул, что снижение ставки не только делает жильё доступным, но и приводит к сокращению просроченной задолженности по кредитам. Поэтому выполнение нацпроекта ослабит долговую нагрузку на граждан и положительно скажется на работе банков.

«За последний год темп прироста просроченной задолженности по ипотеке снизился на 9,6% и по состоянию на 1 июля составил лишь 0,9%. Дальнейшее уменьшение ставок способно ещё больше стабилизировать ситуацию на рынке недвижимости», — заключил Марк Гойхман.