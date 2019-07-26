Политика стимулирования: Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

26 июля Центробанк второй раз подряд понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта и опустил её до уровня 7,25% годовых. Решение ЦБ аналитики объясняют ослаблением инфляционных рисков и общей стабильностью в экономике страны. Действия регулятора должны привести к удешевлению кредитов, росту внутреннего спроса и усилению деловой активности. При этом, как отмечают эксперты, в своих прогнозах рынки уже заранее учли июльское смягчение монетарной политики Банкf России. Как новость может повлиять на курс рубля — в материале RT.

В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых.

Согласно официальному сообщению ЦБ, хотя инфляционные ожидания в России по-прежнему остаются на повышенном уровне, общий рост цен в стране продолжает замедляться. В июне, инфляция снизилась до 4,7%, и, как ожидают в регуляторе, в начале 2020 года показатель вернётся к целевой отметке 4%.

«Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса. Вклад в замедление роста потребительских цен внесли и временные дезинфляционные факторы, включая укрепление рубля с начала текущего года и снижение цен на плодоовощную продукцию на фоне более раннего поступления нового урожая», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Помимо ослабления инфляционных рисков, снижение ставки стало возможным и за счёт относительно стабильной общей макроэкономической ситуации в стране. Об этом в беседе с RT рассказал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Главными положительными факторами эксперт считает устойчивость российского бюджета к рискам сырьевого рынка и высокий уровень золотовалютных резервов страны.

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«В случае если цены на нефть вернутся с текущих уровней $60—65 за баррель в коридор $50—60, риски для бюджета отсутствуют. При этом, согласно результатам стресс-тестирования, объём международных резервов сегодня более чем в два раза превышает текущие потребности государства», — пояснил Ващенко.

Как объясняют аналитики, снижение ставки необходимо для стимулирования деловой активности в стране и экономического роста в целом. Так, в долгосрочной перспективе действия монетарных властей приводят к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.

Решение Банка России эксперты связывают и с ожидаемым смягчением монетарной политики в Соединённых Штатах. 31 июля ФРС США также может снизить свою базовую ставку на 0,25 процентных пункта — до диапазона 2—2,25% годовых. По данным Чикагской товарной биржи CME Group, рынки оценивают вероятность такого исхода в 80%.

Уменьшение разницы между ставками ФРС и ЦБ традиционно приводит к некоторому сокращению иностранных инвестиций в долговые бумаги России. Центробанку необходимо поддерживать привлекательность российских гособлигаций на рынке, поэтому ему невыгодно снижать свою ставку при одновременном сохранении ставок в США.

Ранее о возможном смягчении монетарной политики ЦБ в июле заявляла глава регуялтора Эльвира Набиуллина. При этом она не исключала и более серьёзного снижения ставки сразу на 0,5 процентных пункта — до 7% годовых. Впрочем, как отмечают опрошенные RT аналитики, в своих решениях Центробанк пытается учитывать все имеющиеся неопределённости, поэтому в большинстве случаев предпочитает действовать более аккуратно.

«ЦБ пока неизвестны параметры бюджета на следующий год — нет ясности, насколько увеличатся расходы. Кроме того, пока ещё не закончена дискуссия по поводу Фонда национального благосостояния. Если будет принято решение о расходовании части ФНБ внутри российской экономики, это может увеличить инфляционные риски. Поэтому пока не завершён бюджетный процесс и не принято основное решение в области бюджетной политики, регулятору нет смысла агрессивно снижать ставку», — пояснил в беседе с RT директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов

Отметим, последнее изменение ключевой ставки ЦБ произошло в июне. Тогда регулятор снизил её с 7,75% до 7,5% годовых и объяснил это решение ослаблением краткосрочных инфляционных рисков.

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 6 сентября. При этом, как рассказал в интервью RT руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев, уже в ходе своей первой осенней встречи топ-менеджмент регулятора может вновь понизить ставку — до 7% годовых.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года», — говорится в заявлении ЦБ.

Валютный ответ

Опрошенные RT эксперты высоко оценивали вероятность снижения ставки ЦБ на июльском заседании. По мнению Александра Тимофеева, инвесторы в своих действиях заранее учитывали решение Банка России, поэтому серьёзных изменений в динамике рубля и российского фондового рынка не произойдёт.

На момент оглашения итогов встречи совета директоров Центробанка российская валюта незначительно укреплялась в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара снижался на 0,14% — до 63,14 рубля, а курс евро — на 0,21%, до 70,3 рубля. Индекс Мосбиржи при этом рос на 0,65% — до 2718 пунктов.

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Официальный курс валют Центробанка на 27 июля составил 63,12 рубля за доллар и 70,31 рубля за евро.

По оценке Георгия Ващенко, в последние месяцы рубль остаётся лидером роста среди валют развивающихся государств. При этом, как отмечает эксперт, на рынке нет предпосылок для резкого ослабления нацвалюты в ближайшее время. Отметим, с начала 2019 года рубль подорожал к доллару почти на 10%, в то время как мексиканский песо, южноафриканский ранд и бразильский реал укрепились почти на 3%, турецкая лира ослабла на 7,8%, аргентинский песо — на 13,7%, а курс китайского юаня остаётся вблизи январских значений.

В целом, как объяснил в беседе с RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев, сегодня поддержку российской валюте оказывает снижение санкционных рисков, а также продолжающийся налоговый период. На этом фоне, согласно прогнозу эксперта, до конца лета курс доллара будет оставаться в диапазоне 63—64 рубля, а курс евро — вблизи уровня 71—72 рубля.