Против моратория, но за диалог: Франция отклонила предложение РФ о запрете размещения ракет средней и меньшей дальности

Франция отказалась от предложения Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в ряде регионов мира. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. Впрочем, он отметил, что эта инициатива станет «основой для обсуждений», а также подчеркнул необходимость заключения нового договора об ограничении вооружений взамен ДРСМД, который прекратил своё действие после выхода США. По мнению экспертов, готовность Макрона к диалогу — это позитивный сигнал, однако ожидать каких-то серьёзных решений по вопросу ракет средней и меньшей дальности в ближайшее время не стоит.

Франция не приняла предложение России по введению моратория на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Об этом в четверг, 28 ноября, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом он подчеркнул, что российская инициатива воспринята как «основа для обсуждений».

«Мы не приняли мораторий, предложенный Россией, или предложение о размещении, но мы его восприняли как основу для обсуждений», — цитирует Макрона ТАСС.

В то же время глава Пятой республики отметил необходимость выстроить «новую архитектуру доверия и безопасности в Европе» с участием России, а также «ясный и прочный» диалог с Москвой.

Напомним, в сентябре стало известно, что Владимир Путин обратился к ряду стран Европы и Азии с посланием, в котором предложил ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в ряде регионов мира. Это стало ответом на выход США из Договора РСМД.

Также по теме «Шанс сохранить стратегическую стабильность»: как мораторий на размещение РСМД может повлиять на безопасность в Европе Россия предложила странам НАТО присоединиться к добровольному мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил...

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, таким образом российский лидер сделал попытку не допустить «дестабилизации обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности».

Позднее Путин подчеркнул, что Россия займётся разработкой ракет средней и меньшей дальности, поскольку они уже есть в арсенале США, но размещать их будет только в качестве ответных мер.

Между тем Макрон выразил мнение, что необходимо начать переговоры об ограничении вооружений, в которых будут участвовать не только РФ и США, но также и страны Европы.

«Тот договор, за который я выступаю, и который заменит собой договор о РСМД, должен стать плодом большой работы по координации позиций внутри альянса — и в особенности между странами Европы. И эта работа предполагает участие европейцев в этом договоре. Мы не можем отдавать свою безопасность на усмотрение двустороннего договора, в котором никто из европейцев не участвует», — заявил президент Франции.

Напомним, 2 августа Соединённые Штаты Америки в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в нарушении соглашения из-за ракет 9М729.

Однако Министерство обороны ещё в начале 2019 года устроило брифинг, на котором раскрыло технические характеристики этих ракет, подтверждающие их соответствие ДРСМД. Тем не менее военные атташе США и ряда других стран НАТО это мероприятие проигнорировали.

Вместе с тем спустя чуть более двух недель после выхода из договора, 19 августа, американцы провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее подпадала под запрет — её дальность превышает 500 км.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Франции Эммануэль Макрон

AFP

© Bertrand GUAY

Между тем, как ещё в начале ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что страны НАТО, судя по всему, не собираются соглашаться на введение моратория, предложенного Москвой.

«Ответ в устной форме даётся в том плане, что Россия уже развернула свои ракеты в Европе — в Калининградской области. Поэтому моратория встречного быть не может. Делается это опять-таки на основе голословных утверждений, что мы испытали ракету 9М729 на запрещённую договором дальность, то есть больше чем 500 км», — пояснял Лавров.

Также по теме «У России есть все средства»: какие ракеты меньшей и средней дальности могут появиться в ВС РФ Россия будет работать над созданием ракет средней и меньшей дальности (РСМД), поскольку они появились у США, заявил российский лидер...

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу указывал, что США вышли из ДРСМД, поскольку соглашение перестало соответствовать интересам Вашингтона «на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, а также восстановления Россией оборонного потенциала».

Как считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, заявление Эммануэля Макрона о наличии основы для обсуждений является позитивным сигналом и укладывается в общую линию, которой придерживается президент Франции во внешней политике.

«Европейское сообщество в принципе озабочено позицией руководства Соединённых Штатов, направленной на слом соглашений, которые долгое время были гарантом мира на планете. Вдобавок, ряд заявлений Макрона, содержащие оценки НАТО, также являются сигналом того, что президент Франции готов отстаивать интересы и потребности тех европейских сил, которые выступают за более независимый от США внешнеполитический курс и за такую конфигурацию мира, где Европа будет способна защищать свои интересы в независимости от поведения Вашингтона. Это следует расценивать как позитивную тенденцию, потому что даёт шанс на торжество здравой позиции», — заявил парламентарий в беседе с RT.

По мнению политолога Юрия Светова, остаётся надежда, что в НАТО прислушаются к словам французского лидера о необходимости выстраивать диалог с Россией.

«Хотелось бы надеяться, что это первые ручейки, которые сольются в реку, и договор по ракетам средней и малой дальности будет заключён в иной форме, в ином виде. Понадеемся, но ожидать, что это быстро свершится, не стоит. Тем более нас должна ещё беспокоить судьба договора CHB-III, который скоро истекает», — пояснил он.

В свою очередь, политолог Александр Асафов предположил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг мог повлиять на позицию Эммануэля Макрона по вопросу моратория. Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine сообщило, что о готовности французского президента тщательно изучить и обсудить в различных форматах инициативу Владимира Путина.

«Макрон поставил перед собой задачу — стать таким международным модератором и лидером Европы, учредив новую европейскую армию и ряд других институтов. Он выводит Францию в качестве международного игрока. Он и Столтенбергу говорит неприятные вещи о России для того, чтобы автоматически не быть причисленным к списку стран, которые «управляются» Москвой», — подчеркнул собеседник RT.