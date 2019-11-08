«Участникам альянса не ясна цель его существования»: что может стоять за словами Макрона о «смерти мозга» НАТО

Разногласия внутри Североатлантического альянса достигли такого уровня, что его участникам, возможно, «придётся пересмотреть целесообразность существования НАТО». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist. Одна из причин такой ситуации — непостоянство «американского партнёра» Европы, считает политик. Он также призвал пересмотреть позицию ЕС касательно России, поскольку от этого в том числе зависят «мир в Европе» и её «стратегическая автономность». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова «чётким определением нынешнего состояния НАТО». Канцлер ФРГ Ангела Меркель охарактеризовала высказывания Макрона как «резкие» и добавила, что не разделяет его позицию. По мнению экспертов, заявления главы Пятой республики отражают недовольство, накопившееся в ЕС по отношению к США, и свидетельствуют о больших противоречиях в блоке.

Французский лидер Эммануэль Макрон считает, что Североатлантический альянс находится в плачевном положении. Об этом политик заявил в интервью изданию The Economist.

Симптомом кризисного состояния альянса Макрон считает последние события в Сирии, где Турция начала свою операцию против курдов без согласования с партнёрами по НАТО, а США неожиданно вывели свои силы из страны, оставив региональных союзников без поддержки.

«Непостоянство американского партнёра»

По словам Макрона, все это наглядно демонстрирует, что внутри альянса существуют проблемы стратегического и политического плана. Например, совершенно неясно, как стоит действовать блоку, если армия Башара Асада попробует атаковать вошедшие в САР турецкие силы — в соответствии с пятой статьёй устава НАТО союзники должны приходить на помощь друг другу. Но непонятно, может ли это правило быть применено в такой ситуации.

По мнению французского лидера, проблема заключается ещё и в том, что Европа всё больше воспринимает себя в качестве рынка и забывает, что она — сообщество, конечная цель которого — расширение.

Американские военные в Сирии

AFP

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«Это основополагающая ошибка, из-за которой, главным образом с 1990-х годов, сокращается политический компонент европейского проекта. Рынок нельзя назвать сообществом. Сообщество прочнее, ему присущи понятия утраченных нами солидарности и конвергенции, а также политической мысли», — считает политик.

Важную роль также играют и перемены в политике США, полагает Макрон. Причём смена курса началась задолго до того, как Белый дом возглавил Дональд Трамп. Идея переориентации внешнеполитической активности Соединённых Штатов на Тихоокеанский регион, на Китай была заложена ещё во время президентства Барака Обамы.

«Ввиду непостоянства нашего американского партнёра и нарастающего напряжения постепенно упрочивается идея создания механизма европейской безопасности. <…> Я бы добавил, что в какой-то момент нам придётся пересмотреть целесообразность существования НАТО, — заявил Макрон. — Мне кажется, что сейчас происходит смерть мозга НАТО. Надо трезво оценивать ситуацию».

Подводя итог, президент Пятой республики выделил две ключевые задачи для Европы. Во-первых, она должна обрести автономность в сфере безопасности, а также в стратегических вопросах. А во-вторых, европейцам необходимо возобновить стратегический диалог с Москвой, пусть это и займёт время.

«Если мы хотим добиться мира в Европе и восстановить европейскую стратегическую автономность, необходимо пересмотреть нашу позицию касательно России. Жёсткий политический курс, проводимый в отношении Москвы Соединёнными Штатами, обусловлен крайне завышенной оценкой Вашингтоном собственной административной, политической и исторической значимости», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Политик пояснил, что США и Россия разделены океаном, а для Европы Россия — сосед, и Брюссель, по его мнению, может действовать самостоятельно, а не слепо поддерживать американские санкции.

«Мы имеем право переосмыслить наши стратегические отношения с Россией, не питая при этом ни малейших иллюзий и не меняя своей твёрдой позиции по минскому процессу и ситуации на Украине», — добавил он.

По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, заявления Макрона о необходимости сближения с Россией могут преследовать совершенно разноплановые цели.

«Макрон считает, что, услышав эти слова, Белый дом вздрогнет, ну или хотя бы просто расстроится. При этом взаимоотношения Брюсселя с Москвой, скорее всего, действительно будут развиваться.

Нужно отметить, что и сейчас Россия вовсе не изолирована от Европы, в той или иной мере мы поддерживаем отношения со всеми странами ЕС. Возможно, многие европейские государства заинтересованы в том, чтобы эти отношения перешли на более высокий уровень, но пока подвижек в этом направлении не наблюдается», — пояснил Манойло в интервью RT.

Упразднение «вассалитета»

На заявления президента Франции отреагировали в Москве. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала высказывания Эммануэля Макрона золотыми словами, которые правдиво отражают суть происходящего.

«Чёткое определение нынешнего состояния НАТО. Одно но (хотя их больше): как конкретно Европа может контролировать свою судьбу?» — задалась вопросом Захарова, напомнив о двух мировых войнах XX века, эпицентром которых стала именно Европа.

Как отметила дипломат, процессы, зародившиеся в «пунктах Вудро Вильсона», прошедшие «закалку Второй мировой и развившиеся в экономическую, а затем политическую интеграцию Европы», смогли «остановить европейские раздоры», но «привели к сегодняшнему кризису идентичности и развития».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

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Прокомментировали слова президента Франции и в Госдуме. Как отметил в беседе с RT первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков, слова Эммануэля Макрона символизируют начало признания в европейской политике того факта, что НАТО «никогда не могло гарантировать полную безопасность Европы».

При этом с оценками французского лидера не согласились канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом они заявили, выступая на совместной пресс-конференции.

По мнению Меркель, Макрон выбрал «резкие слова», а точка зрения французского лидера не соответствует её мнению.

«Европейские союзники увеличивают инвестиции, США наращивают присутствие в Европе», — заявил, в свою очередь, Столтенберг.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, Ангеле Меркель отчасти близки взгляды Макрона, но она реагирует на его инициативы сдержанно.

Американские и польские солдаты принимают участие в военных учениях НАТО «Анаконда-2018»

Reuters

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«Для Германии самостоятельность в военно-политических вопросах — это сложная тема», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Следует отметить, что Эммануэль Макрон не ограничивается словами, но также старается воплотить свои идеи в жизнь. Например, политик — один из наиболее последовательных сторонников создания независимой от НАТО общеевропейской армии.

Предложения создать подобную структуру европейские политики обсуждают не одно десятилетие, однако только недавно эта инициатива обрела реальные очертания. Если прежде любые попытки создать в Европе альтернативу НАТО блокировались Лондоном, то на фоне растянувшегося во времени брексита создание европейской армии становится вполне осязаемым.

Как говорил Макрон ещё в прошлом году, ЕС нуждается в армии, которая могла бы защитить союз «от Китая, России и даже США».

Слова французского лидера тогда вызвали резкую реакцию в Белом доме: Дональд Трамп назвал их оскорбительными. Однако Макрон не остался в долгу, заявив позднее, что, хотя США и являются историческими союзниками Франции, это не может быть основанием для подчинения.

«США — наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», — заявил Макрон.

Буквально через месяц после инаугурации Макрона Брюссель объявил о создании общеевропейского оборонного фонда. Как пояснила тогда СМИ глава европейской дипломатии Федерика Могерини, структура будет дополнять НАТО. Речь идёт о совместных оборонных разработках и закупке военной техники, причём ставка делается именно на развитие европейской оборонной промышленности.

Также заработало Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) в оборонной сфере, в котором приняли участие 23 страны — участницы Евросоюза. В задачи PESCO входят, в частности, поддержка европейской оборонной отрасли и обучение военных.

«Эгоцентризм и непредсказуемость»

Впрочем, эксперты оценивают практические успехи этих инициатив довольно сдержанно. По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, говорить о существовании полноценной европейской армии преждевременно.

«У Франции есть такие устремления, но в реальности дело продвигается очень медленно», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Андрей Манойло. По его словам, будущая общеевропейская армия вполне может заменить НАТО в ЕС, поскольку она может стать компактной и эффективной структурой.

«Однако пока неясно, позволят ли американцы довести эти начинания до конца, учитывая зависимость Европы от США», — говорит Манойло.

Встреча делегаций министерств обороны Франции и России

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Между тем прилагаются определённые усилия и для налаживания связей между Москвой и Парижем. Так, в сентябре состоялся визит главы французского Минобороны Флоранс Парли в Москву, в рамках которого прошли её переговоры с российскими коллегами. Диалог вёлся в формате «2 + 2», в них также приняли участие министры иностранных дел обеих стран Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан. Как заявил тогда российский министр обороны Сергей Шойгу, Москва нацелена идти на сотрудничество настолько далеко, насколько готова идти французская сторона.

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«Разделяю вашу нацеленность на достижение сегодня конкретных результатов для придания нового импульса нашим отношениям в стратегической области», — подчеркнул Шойгу.

Впрочем, эксперты сомневаются, что перемены, заявленные лидером Пятой республики, будут осуществляться быстро.

«Действительно, в НАТО есть большие противоречия, потому что у всех стран — участниц блока разные интересы и политика. Свою роль в этом центробежном движении играют Соединённые Штаты, которые отличаются эгоцентризмом и непредсказуемостью. Эммануэль Макрон, по сути, озвучил недовольство, накопившееся в Европе по отношению к США», — пояснил Сергей Фёдоров.

По мнению Андрея Манойло, критика НАТО, звучащая со стороны Макрона, может найти отклик у той части французского общества, которая была недовольна возвращением страны в альянс.

Напомним, что, хотя Франция была одной из стран — основательниц Североатлантического альянса, в 1966 году Шарль де Голль вывел республику из НАТО на фоне серьёзного охлаждения американо-французских отношений.