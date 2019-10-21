«Сдержать Москву и Китай»: Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД

США, вероятнее всего, разместят свои ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, это приведёт к гонке вооружений и увеличит вероятность возникновения конфликтов. При этом реальной причиной выхода Вашингтона из ДРСМД министр назвал желание «сдержать» Москву и Китай, которые развили свой оборонный потенциал и поддерживают военно-техническое сотрудничество. Напомним, ранее в американской администрации заявляли, что обсуждают со своими союзниками развёртывание ранее запрещённых ракет в АТР.

Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, таким образом Вашингтон намеренно будет создавать напряжённую обстановку в регионе.

«Есть все основания полагать, что американские ударные средства, ранее запрещённые ДРСМД, с высокой вероятностью могут быть развёрнуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе для провоцирования напряжённости. Такое решение неизбежно приведёт к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов», — сказал министр.

С таким заявлением глава российского оборонного ведомства выступил на Сяншаньском форуме в Пекине. Он организован Китайской ассоциацией военных наук и Китайским институтом международных стратегических исследований, в его работе принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона и некоторых европейских государств.

Шойгу подчеркнул, что те страны, которые позволят США разместить РСМД, фактически «станут заложниками американской политики». При этом сам выход Штатов из договора объясняется стремлением противостоять России и Китаю, считает министр.

Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД

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«Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из ДРСМД, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации, — сказал Шойгу. — Договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, восстановления Россией оборонного потенциала и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами».

По мнению Шойгу, США способствуют «разрушению многоуровневой системы безопасности» в сфере контроля над вооружениями.

«Это и отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и их односторонний выход из договоров об ограничении систем противоракетной обороны и ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — пояснил он.

Тем не менее, по словам главы оборонного ведомства, Россия готова вести диалог для того, чтобы сохранить региональную стабильность.

«Россия выступает против такого сценария (размещения РСМД в Европе и АТР. — RT), — заявил Шойгу. — Мы готовы к диалогу по сохранению региональной стабильности, развитию мер доверия и взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами».

Против появления РСМД в АТР выступил и Китай. Глава Минобороны КНР и член Госсовета страны генерал Вэй Фэнхе подчеркнул, что такой шаг может «оказать только негативный эффект на безопасность в регионе и дестабилизировать его».

«Сотрудничество в сфере безопасности в АТР должно быть открытым и инклюзивным. Мы твёрдо выступаем против преследования стратегии эксклюзивной безопасности, а также попыток разместить ракеты средней дальности в АТР и создать военные альянсы против других стран, которые предпринимают отдельные государства, не входящие в этот регион», — подчеркнул он.

Ранее американская администрация допускала, что США могут разместить свои РСМД в АТР. Более того, по словам занимавшей тогда пост замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, Вашингтон со своими союзниками обсуждает развёртывание этих ракет в АТР.

«Принимать решение на этот счёт — это суверенное право лидеров данных государств», — сказала она в интервью Associated Press в августе.

«Спустя 16 дней проведены испытания крылатой ракеты»

Напомним, ДРСМД утратил силу 2 августа по инициативе США. Соглашение подразумевало отказ России и США от производства, развёртывания и использования на суше ракет дальностью от 500 до 5,5 тыс. км и средств их доставки — например, пусковых установок.

При этом, напомнил Шойгу, США на протяжении многих лет нарушали ДРСМД. Это подтверждает и тот факт, что американские военные провели испытания ранее запрещённой ракеты всего через 16 дней после выхода из договора, отметил министр.

«Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развёртывали в Европе пусковые установки Mk 41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет «Томагавк». Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 км», — подчеркнул Шойгу.

О своём намерении покинуть договор президент США Дональд Трамп заявил осенью 2018 года. Это решение он объяснил «нарушениями» положений соглашения со стороны России, однако конкретных примеров не привёл.

Россия категорически отрицает все обвинения. Более того, Москва неоднократно инициировала диалог с целью сохранить ДРСМД. Так, когда США заявили, что российская ракета 9М729 нарушает соглашение, Минобороны РФ пошло на беспрецедентный шаг — организовало брифинг для иностранных военных атташе. В ходе него были продемонстрированы доказательства того, что ракета соответствует требованиям договора. Однако представителей США и некоторых стран НАТО на брифинге не было.

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В начале февраля США поставили России ультиматум. Как заявили в Вашингтоне, если Москва в течение полугода не «вернётся» к исполнению ДРСМД, то они покинут договор. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым констатировал, что Россия предприняла все возможные действия для сохранения договора, однако теперь будет ждать инициатив со стороны Штатов.

При этом Путин подчеркнул, что РФ будет действовать зеркально — производство, испытания и развёртывание российских РСМД будет происходить только в ответ на аналогичные действия американской администрации.

Позже, комментируя уже состоявшийся выход США из ДРСМД, Путин констатировал, что это создаёт угрозы глобального характера.

«Односторонний, под надуманным предлогом, выход США из ДРСМД, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьёзнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех. Подчеркну: ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне», — сказал он.

В начале сентября Лавров сообщил, что Россия предложила странам НАТО на взаимной основе отказаться от планов размещать РСМД. 18 октября министр, говоря о сложившейся вокруг этой инициативы ситуации, отметил, что ответа со стороны США и членов альянса нет.