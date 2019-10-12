«Привлечь внимание любой ценой»: зачем в Балтии призывают к расширению сотрудничества с США и НАТО

Страны Балтии стремятся привлечь к себе внимание Вашингтона, который стал «разворачиваться в сторону польских коллег». Так эксперты прокомментировали призывы представителей Литвы и Эстонии к расширению сотрудничества с США и НАТО в целом. Аналитики отмечают, что этой же цели служат и регулярные антироссийские высказывания трёх постсоветских республик. Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о желании Таллина усилить партнёрство с Вашингтоном в военной сфере, а глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис подчеркнул необходимость размещения на территории страны средств ПВО Североатлантического альянса.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал к расширению военного сотрудничества балтийской республики с Соединёнными Штатами в ходе встречи с советником президента США по нацбезопасности Робертом О'Брайеном. Об этом говорится в заявлении эстонского Министерства иностранных дел, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы хотели бы нарастить сотрудничество с Соединёнными Штатами в области безопасности и обороны, и это было сказано вчера в нашем совместном заявлении с Майком Помпео, которое подчёркивает наше стремление к коллективной обороне и укреплению трансатлантических отношений», — сказал Рейнсалу.

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В разговоре с госсекретарём США Майком Помпео Рейнсалу подчеркнул, что «в число главных направлений внешней политики Эстонии входят укрепление отношений с Соединёнными Штатами и усиление НАТО», а также «содействие дальнейшему сотрудничеству» между ЕС и Вашингтоном.

«Учитывая изменение ситуации в мире, уникальная трансатлантическая связь между Соединёнными Штатами и Европой — самая крепкая поддержка нашей безопасности и защита наших ценностей», — приводит слова министра эстонское внешнеполитическое ведомство.

При этом Рейнсалу подчеркнул, что эстонская сторона «высоко ценит решение Вашингтона разместить войска в Польше», потому что убеждён, что для защиты Европы требуется обязательное участие США.

Практически одновременно с Таллином о необходимости усиления присутствия НАТО в странах Балтии высказался и глава литовского Минобороны Раймундас Кароблис. Во время совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр он заявил, что НАТО необходимо выполнить свои обязательства и обеспечить противовоздушную оборону дислоцированного в Литве батальона альянса.

Заявления Рейнсалу и Кароблиса свидетельствуют об обеспокоенности балтийских стран тем, что США стали «отворачиваться от них в сторону польских коллег», полагает член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков.

«Поэтому Таллин и Вильнюс сейчас активизировали своё взаимодействие с Соединёнными Штатами — эстонцы и литовцы просят, буквально умоляют Белый дом вернуться к той политике, которую проводил Барак Обама, когда у балтийских стран было больше преференций», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу

AFP

© RAIGO PAJULA

Как отмечает Судаков, Эстония и Литва хотят получить финансирование от Соединённых Штатов, поэтому и выступают с заявлениями о расширении военного сотрудничества с американской стороной.

«Фактически они говорят, что готовы на контакты любой интенсивности в этой сфере, поскольку странам крайне нужны деньги», — убеждён эксперт.

По словам Судакова, Эстония и Литва не являются для Белого дома ключевыми союзниками.

«В Восточной Европе США сделали ставку на Польшу, полагая, что она является их приоритетным партнёром. Вашингтон сейчас придерживается стратегии, согласно которой союзники должны что-то привносить в систему совместной безопасности. Вашингтон осознал, что США дают гораздо больше, чем получают. Эстония и Литва заявляют о своей готовности платить деньги, однако эти суммы крайне малы для Белого дома», — пояснил аналитик.

При этом Вашингтон «заигрывает с балтийскими странами», с одной стороны, одобряя их антироссийский настрой, а с другой, требуя больших вложений в оборонный бюджет НАТО, подчеркнул Судаков.

«Белый дом не готов оказывать Таллину и Вильнюсу услуги в сфере военной безопасности в долг», — заявил эксперт.

Что касается третьей прибалтийской республики, то ещё в октябре прошлого года Минобороны Латвии заявило о планах нарастить количество иностранного военного контингента на своей территории.

В настоящее время на территории прибалтийского государства проходят службу около 1400 военнослужащих из других стран. В частности, в латвийском населённом пункте Адажи размещена батальонная многонациональная группа под командованием Канады.

В июле 2018 года премьер-министр Джастин Трюдо посетил Латвию, чтобы объявить о расширении миссии НАТО в республике. По его словам, войска Канады будут пребывать на латвийской территории до марта 2023 года, а численность канадских военнослужащих будет увеличена с 455 до 540.

«Создать кулак русофобии»

Согласно информации, размещённой на сайте МИД Эстонии, после встречи с госсекретарём США Рейнсалу выступил в рамках круглого стола, организованного аналитическим центром Heritage Foundation и посвящённого российской тематике. В своей речи глава МИД Эстонии подчеркнул, что, только «работая вместе и укрепляя трансатлантические связи», можно гарантировать, что «западная демократия выживет в XXI веке и останется успешной в отдалённом будущем».

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Напомним, Heritage Foundation — американский неоконсервативный аналитический центр, связанный с оборонной промышленностью Соединённых Штатов. Структура в своё время активно участвовала в продвижении войны в Ираке, а позднее — в наращивании военных действий США, в том числе в Сирии и Ливии.

Heritage Foundation не раз выступал и с антироссийскими заявлениями. Ещё в 2016 году центр назвал Россию главной угрозой для США. А в конце августа этого года эксперты Heritage Foundation заявили об опасности российских комплексов «Панцирь» для армейской авиации США.

Американский неоконсервативный аналитический центр Heritage Foundation

© heritage.org

Как заявил Сергей Судаков, Heritage Foundation — это организация, пытающаяся «создать кулак русофобии» в мире.

«При этом выступление главы эстонского МИД на круглом столе Heritage Foundation, тематика которого была посвящена России, — это лишь небольшая часть плана по формированию кольца страха вокруг РФ, включая рассказы о тех угрозах, которые исходят от «вероломной России», — отметил эксперт.

Судаков подчеркнул, что фраза «русские идут» стала лейтмотивом балтийских стран, которые повторяют эти слова с завидной регулярностью.

«Эстония делает это, пытаясь любой ценой привлечь к себе внимание Вашингтона и показать, как она научилась выступать в антироссийском ключе», — заявил аналитик.

«В состоянии военного психоза»

Как отмечают эксперты, все три балтийские страны уже давно стремятся к усилению сотрудничества с НАТО. На территории этих государств проходят многочисленные учения Североатлантического альянса. Так, в конце сентября около тысячи военнослужащих из стран блока в рамках манёвров «Серебряная стрела» отработали на латвийской территории действия авиационных наводчиков.

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«На этой неделе на базе Адажи провели подготовку передовые авиационные наводчики из Канады, Италии, Латвии, Словении и Испании», — говорится на сайте НАТО.

Отмечается также, что военные в ходе манёвров выполняли определённую задачу — корректировку наземных целей для боевых самолётов.

До этого министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что в республике на ближайшие полгода будет развернут бронетанковый батальон армии США. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте оборонного ведомства балтийской республики. По словам главы литовского Минобороны, присутствие американских военных является важнейшим «фактором сдерживания» в Прибалтике.

Кроме того, Литва уже долгое время пытается модернизировать свою оборонную технику. Так, ещё в 2017 году Вильнюс закупил норвежские зенитно-ракетные комплексы средней дальности на €110 млн и в ближайшее время надеется получить ещё несколько ЗРК.

По мнению Сергея Судакова, количество учений НАТО на территории Балтии будет только увеличиваться и страны региона не будут этому препятствовать, а, наоборот, выступят за полномасштабное сотрудничество, стараясь обогнать Польшу.

«Перед выборами 2020 года в США балтийским странам очень важно уже сейчас прийти к определённым договорённостям с Вашингтоном, чтобы избежать проблем с будущей администрацией», — отметил эксперт.

Военные стран НАТО на учениях «Серебряная стрела» в Латвии

Reuters

© Ints Kalnins

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, Вашингтон рассматривает балтийские республики как военный плацдарм и ожидает, что они максимально дистанцируются от России.

«Однако эти желания США и политической элиты Прибалтики идут вразрез с настроениями населения, которое хотело бы жить в спокойной обстановке, а не в состоянии военного психоза, который каждодневно присутствует в СМИ благодаря придуманной российской угрозе», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Оленченко также отметил, что социальная политика государств Балтии не отвечает требованиям местных жителей, поэтому политическое руководство этих стран пытается отвлечь население своими заявлениями о сближении с США.

«Экономика Прибалтики зависит от других европейских экономик, темпы развития которых сегодня замедляются. Поэтому напряжённость в обществе балтийских республик будет только нарастать, увеличится дистанция между ожиданиями населения и идеями политического руководства. При этом обвинят во всём в очередной раз Россию», — заключил эксперт.