«Большие исторические счёты»: почему в Польше заявляют о своей ведущей роли в «сдерживании России»

Развёртывание американских вооружённых сил в Польше играет намного большую роль для сдерживания России, чем размещение сил Пентагона в странах Западной Европы. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович. По словам министра, Москва «дважды подумает», прежде чем прибегать к силе, если на польской земле будут находиться американские военные. Варшава давно пытается убедить Вашингтон переслать в Польшу военных из ФРГ, отмечают эксперты. По мнению специалистов, таким образом польская сторона хочет только укрепить свои позиции в Восточной Европе.

Для того чтобы «сдерживать Россию», размещение американского военного контингента в странах Западной Европы является недостаточной мерой, важно дислоцировать военных в Польше, уверен польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

«Присутствие американских войск в Польше играет очень важную сдерживающую роль — намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских», — цитирует слова главы МИД Польши немецкое издание Die Zeit.

При этом Чапутович надеется, что планы Вашингтона по передислокации части американских военнослужащих в Восточную Европу будут уточнены во время предстоящей поездки президента США Дональда Трампа в Польшу.

министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович

globallookpress.com

© Monika Skolimowska/dpa

Разочарование Варшавы

Польские власти давно говорят о необходимости наращивания американского военного контингента в стране. Как заявил ранее Чапутович, увеличение контингента ВС США в Польше важно с точки зрения обеспечения безопасности как самой республики, так и региона в целом.

Во время поездки в США, которая состоялась в середине июня 2019 года, президент Польши Анджей Дуда договорился с главой Белого дома о размещении в стране эскадрильи разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper и увеличении численности военного контингента ВС США с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, польская сторона сообщила о намерении приобрести 32 истребителя пятого поколения F-35.

MQ-9 Reaper

Reuters

© Omar Sobhani

Как сообщил впоследствии глава польского Минобороны Мариуш Блащак, для расширения военного присутствия США в стране будут созданы шесть новых пунктов дислокации.

На сегодняшний день в Польше размещена на ротационной основе танковая бригада ВС США, численность которой составляет около 4 тыс. военнослужащих. Кроме того, на польской территории действует многонациональный батальон НАТО численностью порядка 1 тыс. человек, который также действует на ротационной основе. Помимо этого, в следующем году в стране должно завершиться строительство базы для развёртывания системы ПРО США.

Наиболее предпочтительным вариантом для Варшавы стало бы появление в республике полноценной военной базы ВС США. С таким предложением президент Польши Анджей Дуда обратился к Дональду Трампу во рамках своего прошлогоднего визита в Вашингтон. Объект предполагалось назвать в честь нынешнего американского лидера — Форт Трамп.

При этом Польша готова оплатить расходы на развёртывание такой базы из собственного бюджета: как стало известно из правительственного документа «Предложение о постоянном американском присутствии в Польше», на эти цели Варшава готова выделить $1,5—2 млрд.

Впрочем, в Вашингтоне не разделяют энтузиазма польских политиков. Американская сторона дала понять, что не планирует значительно увеличивать свой контингент в этой стране. Руководству Польши, в свою очередь, пришлось отказаться от идеи создания полноценной военной базы Пентагона. Как заявил в марте официальный представитель польского президента Анджея Дуды Блажей Спыхальский в интервью радиостанции RMF FM, Варшава стремится лишь к расширению численности американского военного контингента.

Старая конкуренция

Польша не одинока в стремлении привлечь американские войска на свою территорию. С похожими заявлениями регулярно выступают и власти стран Балтии. Как заявил в июле этого года глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис, Вильнюс хотел бы видеть на литовской территории постоянный контингент США.

В НАТО объясняют необходимость наращивания военной инфраструктуры и потенциала на восточном фланге якобы возможной агрессией со стороны России. Эти обвинения стали регулярно звучать после вхождения Крыма в состав РФ, а также на фоне конфликта в Донбассе.

Кроме того, в вину Москве ставится проведение масштабных военных учений в регионах, прилегающих к западным границам страны, а также в Белоруссии. Так, большой резонанс и возмущение вызвали учения «Запад-2017», которые были расценены в НАТО как «дестабилизирующий» шаг Москвы. При этом сам альянс регулярно проводит военные манёвры у границ России.

Совместные стратегические учения «Запад-2017»

© Михаил Метцель/РИА Новости

Впрочем, основные силы США в Европе сконцентрированы в Германии — на территории ФРГ находятся на постоянной основе порядка 35 тыс. американских военнослужащих и ещё около 17 тыс. гражданского персонала из США.

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Однако далеко не все в ФРГ довольны таким положением дел — как заявил недавно лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч, Берлину следует обсудить с Вашингтоном вывод американских военных из страны. Эти слова прозвучали в ответ на угрозу посла США в Германии Ричарда Гренелла, заявившего, что Пентагон может перекинуть часть военнослужащих в Польшу, если немецкие власти не согласятся участвовать в операции под эгидой США в Ормузском проливе.

По мнению экспертов, поляки пытаются использовать в своих интересах противоречия между ФРГ и США.

«Варшава не верит в то, что НАТО в его нынешнем виде — работающая организация, и пытается перестроить блок под свои интересы. Польские власти делают ставку на американское влияние, при помощи которого рассчитывают получить лидерство в Восточной Европе», — заявил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов.

Кроме того, Варшаве очень хочется показать всему миру, что именно польская сторона находится на острие борьбы с «русским медведем» и что она является даже более «европейской» и «западной» страной, нежели сами страны Западной Европы, отметил в беседе с RT военный эксперт Михаил Тимошенко.

«Польша пытается соперничать с Германией — у стран большие исторические счёты. Однако экономически Польша такую конкуренцию выдержать, очевидно, не способна. Поэтому в ход идут другие методы», — сказал он.

Комплексы сдерживания

С военно-стратегической точки зрения переброска военных баз ближе к российским рубежам была бы выгодна Штатам, считают эксперты. Однако американские военные должны учесть целый ряд факторов, прежде чем пойти на такой шаг.

По словам экспертаРоссийского института стратегических исследований Сергея Ермакова, американские стратеги давно рассматривают страны Восточной Европы как удобную площадку для давления на Россию.

Анджей Дуда

© Agencja Gazeta/Adam Stepien/via REUTERS

«Имеющегося в этом районе контингента НАТО явно недостаточно, и эта тема активно дискутируется в американских военно-политических кругах. Главным препятствием для этого являются пресловутые системы A2AD (системы ограничения доступа. — RT), которыми располагает Россия. Эти комплексные системы осложняют НАТО проецирование силы вблизи российской границы», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Напомним, концепция систем A2AD подразумевает сдерживание противника при помощи целого комплекса вооружений и создания условий повышенной опасности для потенциального агрессора.

«В этих условиях натовские силы не могут свободно и оперативно действовать, ни о каком блицкриге не может даже идти речи. И весь миф о российской военной угрозе направлен исключительно на подавление этих оборонных систем», — отметил Ермаков.

Кроме того, призывы Варшавы о передислокации американских военных из ФРГ не были услышаны союзниками по той причине, что связи с Германией являются ключевым элементом европейской стратегии США. Однако отчасти американцы всё же прислушиваются к польскому руководству, полагает Сергей Ермаков.

«Постепенное развертывание американских сил в Польше и Прибалтике идёт, и что важно, это происходит на ротационной основе — военные обучаются действовать в условиях этого потенциального театра военных действий», — подытожил эксперт.