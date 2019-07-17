«Может привести к ответным мерам»: зачем Литва призывает США разместить постоянный военный контингент в Прибалтике

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис высказался за размещение на территории республики постоянного военного контингента США. По его словам, такой шаг позволит серьёзно укрепить сдерживающий потенциал НАТО. Министр отметил, что речь может идти о развёртывании в регионе подразделения ПВО малого радиуса действия или армейской роты. В этом случае, убеждён Кароблис, Россия «не осмелится прощупать» восточный фланг Североатлантического альянса. Разговоры о возможности реализации таких шагов ведутся и в Вашингтоне: недавно в конгресс был внесён законопроект о более активном «сдерживании» России в Прибалтике. Эксперты не исключают, что со временем американским ястребам и их партнёрам удастся лоббировать создание военных баз США в странах Балтии. Однако эта мера, вероятно, будет носить символический характер.

Власти Литвы хотели бы видеть на территории страны постоянный военный контингент Соединённых Штатов. Об этом в беседе с изданием Defense News заявил министр обороны республики Раймундас Кароблис. По его словам, даже относительно небольшое, но перманентное военное присутствие американской армии в Литве, например подразделения ПВО малой дальности или армейской роты, «серьёзно усилит сдерживающий потенциал НАТО».

Кароблис отметил, что даже те шаги, которые альянс уже предпринял в настоящее время, — создание действующих в регионе на ротационной основе многонациональных батальонов — существенно снизили риск военного конфликта на территории стран Балтии.

«С другой стороны, давайте начистоту: США — это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников, — отметил министр обороны Литвы. — Я убеждён, что Россия не осмелится прощупать НАТО в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трёх прибалтийских государствах на постоянной основе».

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис встречается с морскими пехотинцами ВС США.

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Эту точку зрения частично разделяет другой собеседник Defense News — бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. По его словам, Пентагону следует на постоянной основе развернуть в Прибалтике дополнительные мелкие и специализированные подразделения.

«Я считаю, что нам понадобятся подразделения тылового обеспечения, разведки, связи и, в общем-то, подразделения ПВО и ПРО», — заявил Ходжес, пояснив, что речь идёт о силах, которые требуют много времени для развёртывания, но необходимы для создания важной военной инфраструктуры.

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Однако Литве не стоит рассчитывать на появление крупного объекта дислокации контингента ВС США на своей территории, так как потенциал Пентагона в этом плане не безграничен, считает Ходжес. Кроме того, отправка войск недёшево обходится Вашингтону.

По мнению экспертов, хотя для развёртывания действительно масштабной военной группировки в Прибалтике Соединённым Штатам потребовались бы дополнительные ресурсы и логистические возможности, размещение небольшой группы военных в регионе на постоянной основе не принесло бы больших убытков.

Истинная причина, по которой Вашингтон до сих пор воздерживался от такого шага, лежит в другой плоскости, считает Сергей Рекеда, генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ.

«США не размещают в Прибалтике свой постоянный контингент, потому что в Вашингтоне есть разные точки зрения на будущую стратегию в Восточной Европе», — пояснил эксперт.

«Там прекрасно понимают, что любые действия, такие как развёртывание военной базы в Польше и усиление военного присутствия в Прибалтике, могут привести к ответным мерам со стороны не только России, но и Белоруссии», — добавил собеседник RT.

По его словам, очевидно, что такие шаги Белого дома только накалили бы военно-политическую обстановку в регионе.

«Глава литовского Минобороны фактически выступает за то, чтобы превратить свою страну в буферную территорию и поставить её под прицел», — подчеркнул Рекеда.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT выразил мнение, что, несмотря на громкие заявления, американское руководство понимает, что в планы Москвы не входит инициирование военного конфликта на территории прибалтийских республик.

«Именно по этой причине Соединённые Штаты и не спешат наращивать численность своих военных в этом регионе. А разговоры — это только пропагандистские акции», — отметил эксперт.

Учения НАТО в Литве "Черная стрела".

Reuters

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«Рассматривается как плацдарм»

Активность НАТО в странах Восточной Европы является одной из наиболее болезненных тем во взаимоотношениях Североатлантического альянса и России. Так, гарантии нерасширения НАТО на восточном направлении, которые западные дипломаты и политики давали Москве, стали одним из условий объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. Однако НАТО этим обещаниям следовать не стало: уже в 1990-е годы альянс начал стремительно расширяться в направлении российских границ.

Кроме того, в 2002 году Вашингтон вышел из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и приступил к созданию в Восточной Европе средств ПРО, способных нивелировать концепцию ответного ядерного удара. В 2014 году Вашингтон открыто заговорил о целях этой активности — в опубликованной Белым домом стратегии European Reassurance Initiative сообщалось о противостоянии России.

В 2016 году страны — участницы Североатлантического альянса договорились разместить в прибалтийских республиках и Польше многонациональные батальоны, действующие на ротационной основе. Численность каждого из этих формирований не должна превышать 1 тыс. военнослужащих.

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Однако, как заявляли ранее в российском Минобороны, реальная миссия и численность батальонов могут отличаться от заявленных — НАТО использует батальоны как повод для переброски в регион большого количества бронетехники.

Параллельно альянс работает над расширением военной инфраструктуры и совершенствованием логистики в Европе. Как объясняли в НАТО, это нужно, чтобы в случае необходимости военные имели возможность быстро перебросить силы к российским границам.

Также НАТО систематически проводит в Прибалтике военные манёвры. Учения проходят с минимальными перерывами, при этом каждый раз в регион стягивают военных и технику из стран альянса.

По оценкам экспертов, в ходе манёвров нередко отрабатываются наступательные задачи по возможному вторжению на российскую территорию.

«Руководство Североатлантического альянса рассматривает Прибалтику именно как потенциальный плацдармдля того, чтобы полностью блокировать Калининград и Санкт-Петербург», — считает Юрий Кнутов.

Посол Эстонии в Польше Эрик Мармей

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«Символический шаг»

Напомним, что Литва не первая прибалтийская страна, призвавшая Вашингтон увеличить своё военное присутствие в регионе. Как заявлял ранее посол Эстонии в Польше Эрик Мармей, Таллин приветствовал бы появление американских солдат на ротационной и регулярной основе во всех государствах Балтии.

По мнению Кнутова, такая риторика отчасти может быть продиктована и соображениями сугубо материального характера. Как констатировал военный эксперт, Прибалтика сейчас переживает не лучшие времена: неблагоприятная экономическая ситуация даже спровоцировала отток молодёжи из республик.

«Программа финансовой помощи Запада прибалтийским странам скоро завершается, и возникает вопрос: откуда брать деньги? Власти республик надеются, что американцы будут платить за размещение своих баз. В масштабе этих стран такие поступления стали бы хорошим подспорьем», — считает Кнутов.

Кроме того, предложения развернуть вооружённые силы в Прибалтике звучат и в самих Соединённых Штатах. Так, в прошлом месяце в конгресс был внесён законопроект, призывающий Вашингтон усилить взаимодействие с республиками Балтии.

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«США должны возглавить многосторонние усилия по выработке стратегии, направленной на укрепление сотрудничества с Литвой, Латвией, Эстонией, союзниками по НАТО и другими региональными партнёрами с целью сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации в Балтийском регионе», — говорится в законопроекте.

Аналогичные тезисы были изложены и в докладе Оборонного колледжа НАТО, посвящённом Прибалтике. По мнению его авторов, несмотря на то что вероятность войны между Россией и НАТО мала, полностью исключать её нельзя. Снизить же риски военного конфликта поможет развёртывание американских вооружённых сил на территории Прибалтики, говорится в документе.

«В настоящее время американские войска развёрнуты на постоянной основе в Польше, но не в странах Балтии. Поскольку Вооружённые силы РФ сопоставляют свою мощь с мощью США, отсутствие в странах Балтии американских войск крайне негативно скажется на сдерживающем потенциале НАТО», — утверждают авторы доклада.

По мнению Сергея Рекеды, в США в последнее время активизировалось политическое лобби, выступающее за расширение военного присутствия в этом регионе, несмотря на возможные издержки. В свою очередь, власти Польши и Прибалтики ориентируются на эту группу ястребов. Эксперт не исключил, что со временем запрос на размещение военных США в регионе будет удовлетворён.

«Самый главный вопрос здесь: кто в итоге возьмёт на себя финансирование этих совместных проектов? На самом деле, развёртывание американских военных может стать скорее символическим шагом, нежели военным — это никак не скажется на безопасности Прибалтики», — отметил эксперт.

«Но это, несомненно, может стать дополнительным финансовым бременем для стран региона», — заключил Рекеда.