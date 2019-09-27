Страны НАТО отработали действия авиационных наводчиков в Латвии

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Военные стран НАТО в рамках учений «Серебряная стрела» в Латвии отработали действия авиационных наводчиков.
Страны НАТО отработали действия авиационных наводчиков в Латвии
  • Reuters

«На этой неделе на базе Адажи провели подготовку передовые авиационные наводчики из Канады, Италии, Латвии, Словении и Испании», — указывается на сайте альянса.

Отмечается, что задачей авиационных наводчиков является корректировка наземных целей для боевых самолётов.

Также сообщается, что латвийская группировка НАТО насчитывает около 1000 военнослужащих.

23 сентября сообщалось, что российские инспекторы получат информацию о проведении учений «Серебряная стрела».

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