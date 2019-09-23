Российские инспекторы будут следить за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проведут проверку учебных полигонов и получат информацию о предстоящих учениях НАТО в Латвии.

«С 23 по 26 сентября российская группа инспекторов проведёт проверку одного из районов Латвии. Его площадь будет охватывать около 16 тысяч кв. км.», — говорится в сообщении газеты «Красная Звезда».

Отмечается, что российские инспекторы получат информацию об учениях «Серебряная стрела 2019» сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.





12 сентября государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в Балтийском регионе для снижения напряжённости.