Российские инспекторы будут следить за учениями НАТО в Латвии

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Российские военные инспекторы проведут проверку учебных полигонов и получат информацию о предстоящих учениях НАТО в Латвии.

«С 23 по 26 сентября российская группа инспекторов проведёт проверку одного из районов Латвии. Его площадь будет охватывать около 16 тысяч кв. км.», — говорится в сообщении газеты «Красная Звезда».

Отмечается, что российские инспекторы получат информацию об учениях «Серебряная стрела 2019» сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.

12 сентября государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в Балтийском регионе для снижения напряжённости.

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