Морская авиация Балтфлота провела учения на фоне манёвров НАТО

Истребители морской авиации Балтийского флота уничтожили самолёты условного противника в рамках учений, которые проходят на фоне военных манёвров НАТО Northern Coasts.

«В рамках лётно-тактического учения морской авиации Балтийского флота пилоты истребителей Су-27 отработали задачи по организации и проведению воздушного боя на средних и малых высотах», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Балтфлота.

Во время воздушного боя лётчики уничтожили самолёты условного противника.

По данным штаба флота, в учениях было задействовано около 15 истребителей.

Ранее сообщалось, что в учениях НАТО Northern Coasts в Балтийском море принимают участие около 3 тыс. военнослужащих и более 40 военных судов.